Knack Roeselare - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?

Bogdanka ma już za sobą historyczny debiut w tych elitarnych rozgrywkach. Lublinianie efektownie uporali się na własnym parkiecie z Halkbankiem Ankara, wygrywając bez straty seta. Teraz czas na pierwsze wyjazdowe starcie.

W nim rywalem jest Knack Roeselare. To utytułowany belgijski zespół, który w europejskich pucharach występuje regularnie od kilkudziesięciu lat i już wielokrotnie mierzył się z polskimi drużynami. Na inaugurację tegorocznej fazy grupowej Champions League ekipa z Beneluksu uległa na wyjeździe Galatasaray Stambuł 2:3.

Roeselare - Bogdanka. Wynik meczu. Kto wygrał?

Spotkanie Knack Roeselare - Bogdanka LUK Lublin zaplanowano na czwartek 8 stycznia od godz. 20:30. O wyniku meczu poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

KN, Polsat Sport