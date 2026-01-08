Knack Roeselare - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?
Knack Roeselare - Bogdanka LUK Lublin to mecz drugiej kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kto wygrał? Wynik meczu Knack Roeselare - Bogdanka LUK Lublin.
Bogdanka ma już za sobą historyczny debiut w tych elitarnych rozgrywkach. Lublinianie efektownie uporali się na własnym parkiecie z Halkbankiem Ankara, wygrywając bez straty seta. Teraz czas na pierwsze wyjazdowe starcie.
W nim rywalem jest Knack Roeselare. To utytułowany belgijski zespół, który w europejskich pucharach występuje regularnie od kilkudziesięciu lat i już wielokrotnie mierzył się z polskimi drużynami. Na inaugurację tegorocznej fazy grupowej Champions League ekipa z Beneluksu uległa na wyjeździe Galatasaray Stambuł 2:3.
Roeselare - Bogdanka. Wynik meczu. Kto wygrał?
Spotkanie Knack Roeselare - Bogdanka LUK Lublin zaplanowano na czwartek 8 stycznia od godz. 20:30. O wyniku meczu poinformujemy tuż po jego zakończeniu.Przejdź na Polsatsport.pl