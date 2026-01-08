Kolejny mecz siatkarski odwołany! Przyczyną problemy zdrowotne w klubie

Robert MurawskiSiatkówka

Mecz 13. kolejki Tauron Ligi siatkarek Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź nie odbędzie się w planowanym terminie. Spotkanie zostało przełożone z powodu niedyspozycji kilku zawodniczek drużyny z Bydgoszczy.

Grupa siatkarek w akcji na boisku podczas meczu.
fot. PAP/Marian Zubrzycki
Problemy zdrowotne w Tauron Lidze. Przełożono mecz Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź.

W ostatnim czasie problemy zdrowotne dotknęły siatkarzy oraz siatkarki kilku klubów PlusLigi i Tauron Ligi. Zaplanowane na sobotę 10 stycznia spotkanie Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź nie zostanie rozegrane w planowanym terminie, a przyczyną są problemy zdrowotne w bydgoskiej ekipie.

 

"Drodzy kibice! Z przykrością informujemy, że zaplanowany na sobotę 10.01.2026 mecz z zespołem ŁKS Commercecon Łódź zostaje odwołany. Decyzja została podjęta ze względu na niedyspozycję kilku zawodniczek w naszej drużynie, w porozumieniu z zespołem ŁKS Commercecon Łódź i została zaakceptowana przez Polskę Ligę Siatkówki" - napisał klub w mediach społecznościowych.

 

Mecz obu zespołów w pierwszej rundzie również nie został rozegrany w planowanym wcześniej terminie 17 października. Przyczyną były wówczas problemy zdrowotne łódzkich zawodniczek. Spotkanie to rozegrano ostatecznie 10 grudnia, a ŁKS Commercecon Łódź pokonał Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:2.

