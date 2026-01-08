"Królewscy" górą w derbach! Będzie El Clasico w finale

Łukasz OstrowskiPiłka nożna

Real Madryt zwyciężył w derbowym starciu z Atletico Madryt 2:1 i zameldował się w finale Superpucharu Hiszpanii. O trofeum "Królewscy" powalczą z Barceloną. Katalończycy w swoim półfinale rozbili Athletic Bilbao aż 5:0. El Clasico odbędzie się w niedzielę, 11 stycznia.

Początek spotkania ułożył się idealnie po myśli "Królewskich". Już w drugiej minucie podopieczni trenera Xabiego Alonso wywalczyli rzut wolny z około trzydziestu metrów od bramki. Do piłki podszedł Federico Valverde. Choć dystans wydawał się zbyt duży na bezpośrednie uderzenie, Urugwajczyk popisał się potężnym strzałem i umieścił futbolówkę w siatce Atletico.

 

Po objęciu prowadzenia Real nie zwolnił tempa. Drużyna dalej napierała na rywali. Swoje okazje mieli Rodrygo oraz Vinicius Junior, ale w obu przypadkach górą był Jan Oblak, który popisywał się skutecznymi interwencjami. Atletico nie zamierzało jednak składać broni. "Los Rojiblancos" stworzyli sobie kilka sytuacji, lecz Thibaut Courtois również pozostał niepokonany i zatrzymał groźne uderzenia z dystansu Alexa Baeny oraz Alexandra Sorlotha.

 

W drugiej połowie lepsze wrażenie sprawiali podopieczni Diego Simeone, jednak to "Los Blancos" zadali cios jako pierwsi. W 55. minucie, po wzorcowej kontrze, w sytuacji sam na sam z Oblakiem znalazł się Rodrygo i pewnym strzałem podwyższył prowadzenie. Atletico nie zamierzało jednak składać broni. Nadzieję gościom przywrócił Sorloth, który wykorzystał precyzyjne dośrodkowanie Giuliano Simeone i głową skierował futbolówkę do bramki.

 

Ostatecznie zespół trenera Alonso zdołali utrzymać korzystny rezultat do ostatniego gwizdka.

 

W finale Superpucharu dojdzie do El Clasico - Real zmierzy się z Barceloną. Podopieczni Hansiego Flicka w swoim meczu półfinałowym zdeklasowali Athletic Bilbao aż 5:0. Warto przypomnieć, że to właśnie "Duma Katalonii" broni trofeum wywalczonego w 2025 roku. Mecz odbędzie się w niedzielę, 11 stycznia o godzinie 20:00.

 

Atletico Madryt - Real Madryt 1:2 (0:1)

Bramki: Alexander Sorloth 58 - Federico Valverde 2, Rodrygo 55.

 

Atletico: Jan Oblak - Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri (80. Nahuel Molina) - Giuliano Simeone, Koke (60. Johnny Cardoso), Conor Gallagher (46. Robin Le Normand), Alex Baena (60. Antoine Griezmann) - Alexander Sorloth (74. Thiago Almada), Julian Alvarez.

 

Real: Thibaut Courtois - Federico Valverde, Raul Asencio (69. Ferland Mendy), Antonio Rudiger (69. Fran Garcia), Alvaro Carreras - Eduardo Camavinga (87. Dani Ceballos), Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham - Rodrygo (87. Franco Mastantuono), Gonzalo Garcia, Vinicius Junior (80. Arda Guler).

 

Sędziował: Mateo Busquets Ferrer (Hiszpania).

