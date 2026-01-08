Magda Linette - Alexandra Eala. Wynik meczu. Kto wygrał w ćwierćfinale WTA w Auckland?

Dla Linette będzie to trzeci mecz w nowozelandzkim turnieju. W obu poprzednich rundach Polka potrzebowała trzech setów, by wyeliminować swoje rywalki. Najpierw odprawiła Amerykankę Venus Williams (6:4, 4:6, 6:2), a następnie ograła Włoszkę Elisabettę Cocciaretto 7:5, 2:6, 6:3.

Jej rywalka ma na rozkładzie dwie Chorwatki - Donnę Vekic oraz Petrę Marcinko. O ile pojedynek z wyżej notowaną Vekic był zacięty i zakończył się w trzech partiach (4:6, 6:4, 6:4), o tyle młodszą i mniej doświadczoną Marcinko Eala pokonała gładko 6:0, 6:2.

Obie zawodniczki mierzyły się ze sobą już dwukrotnie i w obu przypadkach górą była poznanianka. Co więcej, Linette nie pozwoliła rywalce ugrać w tych starciach ani jednego seta.

Linette - Eala. Wynik meczu. Kto wygrał w ćwierćfinale WTA w Auckland?

O tym, kto wygrał ćwierćfinałowee starcie Linette - Eala dowiemy się w nocy z czwartku, 8 stycznia, na piątek, 9 stycznia. Początek spotkania w Auckland zaplanowano na godzinę 1:00 czasu polskiego.

