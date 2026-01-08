Męczarnie Sabalenki! Gestykulacje, grymas, niezadowolenie liderki

Liderka światowego rankingu - Aryna Sabalenka - zainaugurowała rok 2026 i przygotowuje się do najważniejszej w tej części sezonu imprezy - wielkoszlemowego Australian Open. Obecnie Białorusinka rywalizuje w zmaganiach rangi WTA 500 w Brisbane, gdzie - co oczywiste - rozstawiona została z numerem 1. W pierwszej rundzie miała wolny los, w drugiej - odprawiła Hiszpankę Cristinę Bucsę, natomiast w trzeciej - mierzyła się z Rumunką Soraną Cirsteą.

ZOBACZ TAKŻE: Jest ćwierćfinał polskiej tenisistki! Awans po zaciętym boju

Sabalenka już na otwarcie spotkania przełamała przeciwniczkę, lecz ta natychmiast odwdzięczyła się tym samym. Drugiego breaka Białorusinka zdobyła na 3:2, a trzeciego - na 6:3, wykorzystując dopiero czwartą piłkę setową. Liderka rankingu męczyła się nie tylko w decydującym momencie. Od początku rywalizacji nie była zadowolona ze swojej dyspozycji, a na jej twarzy pojawiał się grymas.

W drugiej odsłonie potyczki Cirstea stawiała jeszcze większy napór. Panie długo toczyły wyrównany bój, co frustrowało Sabalenkę, która często gestykulowała na korcie. Premierowe przełamanie dla liderki rankingu nadeszło przy stanie 4:3. Ta odjechała wtedy na 40:0, ale gema zamknęła dopiero na przewagi. Swoje męczarnie Białorusinka zakończyła kilka minut później. Obroniła break pointa, a następnie zamieniła pierwszą piłkę meczową na punkt, wygrywając drugą partię i zarazem cały mecz.

Sabalenka awansowała tym samym do najlepszej ósemki Brisbane International. O miejsce w półfinale zmierzy się z rozstawioną z "5" Madison Keys lub turniejową "12" - Rosjanką Dianą Sznajder.

Aryna Sabalenka - Sorana Cirstea 6:3, 6:3