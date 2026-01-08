Nie żyje legenda. To dwukrotna mistrzyni olimpijska
W wieku 73 lat w Rydze zmarła jedna z legend kobiecej koszykówki Uljana Semionowa, dwukrotna mistrzyni olimpijska (1976, 1980), trzykrotna mistrzyni świata (1971, 1975, 1983) z reprezentacją ZSRR. W barwach Daugawy Ryga 11-krotnie sięgnęła po klubowe mistrzostwo Europy. Miała 213 cm wzrostu.
- Zmarła słynna koszykarka lat 70-80 XX wieku, Uljana Semionowa
- W 1993 roku wprowadzona do Galerii Sław Koszykówki
- Była pierwszą kobietą spoza USA w Galerii Sław
- W 2007 roku dołączona do Galerii Sław FIBA
- W ostatnich latach walczyła z ciężkimi chorobami
Informację o śmierci słynnej koszykarki lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku podała łotewska telewizja lsm.lv.
Była też 10-krotną złotą medalistką mistrzostw Europy.
W 1993 roku została wprowadzona do Galerii Sław Koszykówki światowej w Springfield. Była pierwszą kobietą spoza USA wyróżnioną w ten sposób.
W 2007 roku dołączona została do Galerii Sław FIBA, w której jest trzech przedstawicieli Polski: Małgorzata Dydek, Mieczysław Łopatka oraz nestor polskich trenerów, prawie 94-letni Ludwik Miętta-Mikołajewicz.
W ostatnich latach życia walczyła z ciężkimi chorobami, które spowodowały między innymi konieczność amputacji nogi.