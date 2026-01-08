Nie żyje legenda. To dwukrotna mistrzyni olimpijska

Koszykówka

W wieku 73 lat w Rydze zmarła jedna z legend kobiecej koszykówki Uljana Semionowa, dwukrotna mistrzyni olimpijska (1976, 1980), trzykrotna mistrzyni świata (1971, 1975, 1983) z reprezentacją ZSRR. W barwach Daugawy Ryga 11-krotnie sięgnęła po klubowe mistrzostwo Europy. Miała 213 cm wzrostu.

Płomień świecy na czarnym tle.
fot. PAP
Zmarła słynna koszykarka, legenda lat 70. i 80.
  • Zmarła słynna koszykarka lat 70-80 XX wieku, Uljana Semionowa
  • W 1993 roku wprowadzona do Galerii Sław Koszykówki
  • Była pierwszą kobietą spoza USA w Galerii Sław
  • W 2007 roku dołączona do Galerii Sław FIBA
  • W ostatnich latach walczyła z ciężkimi chorobami

Informację o śmierci słynnej koszykarki lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku podała łotewska telewizja lsm.lv.

 

Była też 10-krotną złotą medalistką mistrzostw Europy.

 

W 1993 roku została wprowadzona do Galerii Sław Koszykówki światowej w Springfield. Była pierwszą kobietą spoza USA wyróżnioną w ten sposób.

 

W 2007 roku dołączona została do Galerii Sław FIBA, w której jest trzech przedstawicieli Polski: Małgorzata Dydek, Mieczysław Łopatka oraz nestor polskich trenerów, prawie 94-letni Ludwik Miętta-Mikołajewicz.

 

W ostatnich latach życia walczyła z ciężkimi chorobami, które spowodowały między innymi konieczność amputacji nogi.

BS, PAP
INNEKOSZYKÓWKA
