Nie żyje legenda. To dwukrotna mistrzyni olimpijska

Informację o śmierci słynnej koszykarki lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku podała łotewska telewizja lsm.lv.

Była też 10-krotną złotą medalistką mistrzostw Europy.

W 1993 roku została wprowadzona do Galerii Sław Koszykówki światowej w Springfield. Była pierwszą kobietą spoza USA wyróżnioną w ten sposób.

W 2007 roku dołączona została do Galerii Sław FIBA, w której jest trzech przedstawicieli Polski: Małgorzata Dydek, Mieczysław Łopatka oraz nestor polskich trenerów, prawie 94-letni Ludwik Miętta-Mikołajewicz.

W ostatnich latach życia walczyła z ciężkimi chorobami, które spowodowały między innymi konieczność amputacji nogi.

BS, PAP