Papszun zdecyduje. Lider chce zostać w Legii

Juergen Elitim dołączył do Legii w 2023 roku. Choć pierwotnie był kluczowym graczem zespołu, doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na parę miesięcy. Mimo to wrócił do gry, znów był podstawowym zawodnikiem i obecnie ma już na koncie 94 występy w barwach Legii.

Kontrakt Kolumbijczyka wygasa jednak z końcem czerwca. "Fakt" poinformował, że sam zainteresowany nie ma wątpliwości i chce pozostać w warszawskim klubie. Co więcej, ma nadzieję, że będzie kluczowy dla nowego projektu Marka Papszuna. To właśnie szkoleniowiec prawdopodobnie podejmie decyzję, czy chce kontynuować z nim współpracę.

Dziennik dodał, że priorytetem jest Legia, natomiast Elitim nie może narzekać na brak ofert. "Jego sytuację uważnie monitorują kluby z Ameryki Południowej, wśród nich Atletico Nacional" - czytamy.

Legia już w sobotę 10 stycznia wyjedzie na zgrupowanie do Hiszpanii. Poprzedniego dnia rozegra za to mecz kontrolny z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. 1 lutego drużynę Papszuna czeka pierwsze spotkanie ligowe w 2026 roku z Koroną Kielce.