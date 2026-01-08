Pierwsze ME w łyżwiarstwie szybkim w Polsce. Arena Lodowa ma być atutem gospodarzy

Łyżwiarski sezon wkracza w decydującą fazę. Jego druga połowa to czas walki o medale największych imprez, a nowy rok jak zwykle inaugurują mistrzostwa Europy, rozgrywane tym razem w formule dystansowej, która od ośmiu lat sprzyja Polakom. Od kilku sezonów nasi reprezentanci regularnie przywożą medale ME zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i drużynowych. W nadchodzącej edycji w Tomaszowie Mazowieckim sprzymierzeńcami Polaków mają być także znajomość toru w Arenie Lodowej oraz publiczność, która gorącym dopingiem powinna zachęcić naszych panczenistów do jeszcze większego wysiłku.



– Zainteresowanie biletami na ME jest duże, ale świadczy to tylko o tym, że łyżwiarstwo szybkie w Polsce się rozwija. Kibice na poprzednich PŚ pokazywali, że są w stanie się zebrać i wypełnić Arenę Lodową po brzegi. My ze swojej strony postaramy się zapewnić całkiem przyjemne widowisko – mówi Piotr Michalski, ostatni polski mistrz Europy w konkurencji indywidualnej.



W styczniu 2022 roku w Heerenveen, na kilka tygodni przed igrzyskami olimpijskimi w Pekinie, sprinter AZS AWF Katowice zwyciężył na 500 m. W bieżącym sezonie, w czterech rozegranych do tej pory Pucharach Świata 31-latek nie nawiązał jeszcze dyspozycją do najlepszych czasów, ale osiągnięte rezultaty pozwoliły mu i tak na trzecią z rzędu kwalifikację olimpijską na dwóch dystansach (500 i 1000 m).



Promykiem nadziei na lepszą drugą część sezonu w jego wykonaniu mogą być wyniki ostatniego PŚ w Hamar. W Norwegii Michalski po wygranej w dywizji B wrócił do elity na 500 m, zaś na 1000 m zajął wysokie, ósme miejsce.



– Wprowadzenie drobnych zmian w technice jazdy spowodowało, że poczułem się dużo, dużo lepiej. Musiałem to objechać i przyzwyczaić się do zmian, a teraz trzeba tylko poprawić czasy. Przede wszystkim spełniłem swój mały, cichy cel z podwójną kwalifikacją na igrzyska. W pewnym sensie spadł mi kamień z serca przed ważniejszą, przyjemniejszą częścią sezonu. Oczywiście, nikt nie będzie lekceważył startów w ME, ale w głowie mamy igrzyska, które są już za pasem. ME w Tomaszowie będą ostatecznym sprawdzianem przed igrzyskami i fajnie, że odbędzie się on przed własnymi kibicami – dodaje Michalski.



Na ten moment większe szanse na medale ME 2026 przypisuje się kolegom Michalskiego z kadry sprinterskiej – Damianowi Żurkowi i Markowi Kani. Pierwszy z nich ma za sobą najlepszy w karierze początek sezonu, w którym zdobył aż sześć medali PŚ (cztery na 500, dwa na 1000 m), a poprzedni rok zakończył z trzecimi miejscami w pucharowej klasyfikacji na 500 i 1000 m. Przed Żurkiem plasują się jedynie Amerykanin Jordan Stolz i Holender Jenning de Boo.



– Chciałbym, aby nazwiska się zmieniały i Damian czy Marek zostali nowymi mistrzami Europy. Razem sięgaliśmy po medale w drużynie i jeśli któryś z nas stanie indywidualnie na podium, to na pewno będziemy zadowoleni. Patrząc na czasy, jakie wcześniej pokazywali na tomaszowskim torze, to ciężko mi będzie je pobić. Teraz mamy specyficzny punkt w sezonie, gdzie jesteśmy po większych obciążeniach przed igrzyskami. Gwarancji nie dam, że wszyscy będą w topowej formie, ale patrząc na to, co wyprawia Damian w tym sezonie, to medal na domowym torze powinien zdobyć. Przeglądając suche dane, to ciężko jest znaleźć w Europie kogoś, kto może pokonać Damiana – uważa Michalski, który powoli odbudowuje pewność siebie i twardo stąpa po ziemi przed ME.



– W sprincie bywają takie biegi, po których każdy, niezależnie od miejsca w tabeli, ma coś do poprawy. U mnie ostatnio pojawiały się szkolne błędy, jak wejście w łuk czy pozycja, którymi sam byłem zaskoczony. Chciałbym, aby na ME przejazdy były po prostu takie, żebym po nich nie miał sobie wiele do zarzucenia. Wtedy będę zadowolony – podkreśla jeden z filarów naszej kadry.



W Tomaszowie Mazowieckim jednym z polskich kandydatów do podium ME 2026 będzie również 22-letni Władimir Semirunnij, który w marcu ubiegłego roku w Hamar sięgnął po medale MŚ na 5000 i 10 000 m. Nadchodzący start w tomaszowskiej Arenie Lodowej będzie szczególny dla Natalii Czerwonki, która udziałem w ME pożegna się z polską publicznością. Po sezonie 37-latka, już jako pięciokrotna olimpijka, chce ponownie zawiesić łyżwy na kołku.



– Z sentymentem podchodzę do tych mistrzostw. Mam nadzieję, że kibice dopiszą, będzie super atmosfera i ten występ zostanie ze mną na zawsze – liczy drużynowa, brązowa medalista olimpijska z Soczi. Czerwonka w trakcie kariery nie zdobyła jeszcze indywidualnego medalu ME. – W 2012 roku, jeszcze jak ME rozgrywane były wyłącznie w wieloboju, byłam druga na 3000 m i wtedy przyznawano jedynie „małe” medale za poszczególne dystanse. Dla nas ME u siebie w Tomaszowie same w sobie są dużą motywacją i postaramy się pokazać z jak najlepszej strony – zapewnia najbardziej doświadczona polska panczenistka.

