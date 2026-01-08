Pogromczyni Świątek wycofała się z Australian Open. "Niestety"

Qinwen Zheng znakomicie spisała się w 2024 roku. Nie dość, że doszła do finału Australian Open, to zdobyła złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Niespodziewanie w półfinale pokonała wówczas Igę Świątek 6:2, 7:5, a w finale nie dała szans Donnie Vekić.

Poprzedni rok nie był już tak udany dla Chinki, która zwłaszcza w drugiej połowie borykała się z problemami zdrowotnymi. Ostatecznie musiała poddać się operacji łokcia, która wykluczyła ją z gry na parę miesięcy. Jak się okazuje, wciąż nie doszła jeszcze do pełni zdrowia.

23-latka ogłosiła w czwartek rano, że wycofała się ze zbliżającego się Australian Open.

"Po szczegółowej ocenie przeprowadzonej przez mój zespół oraz zastosowaniu się do zaleceń lekarzy, niestety wycofuję się z AO. Podjęcie tej decyzji było dla mnie niezwykle trudne. Melbourne to moje szczęśliwe miejsce, gdzie rozegrałam pierwszy mecz w Wielkim Szlemie i przeżyłam niesamowite chwile" - przekazała.

Tegoroczne Australian Open będzie już 114. edycją. To wydarzenie odbędzie się w dniach 18 stycznia - 1 lutego. 15 stycznia poznamy za to drabinki turniejowe.