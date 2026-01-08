Polacy zagrają w Sydney w United Cup i nikt nie wie, jak to się skończy

Polacy z kompletem zwycięstw w fazie grupowej, ale Australijczycy mają swoje argumenty



Biało-czerwoni szturmem przebrnęli przez fazę grupową. Trafili na mocnych rywali, ale nie przegrali ani jednego pojedynczego meczu. Starcia z Niemcami i Holendrami zakończyły się po 3:0. Swoje singlowe mecze zgodnie wygrywali Hubert Hurkacz oraz Iga Świątek, a w mikście kapitalnie zaprezentowali się Katarzyna Kawa i Jan Zieliński.

United Cup: Terminarz. Kiedy mecze? O której godzinie?

Ćwierćfinał zostanie rozegrany na Ken Rosewall Arena w Sydney, co będzie sporym atutem Australijczyków. Mogą oni bowiem liczyć na żywiołowy doping swoich kibiców. Dodatkowo doskonale znają ten obiekt. Do tego liderem drużyny jest szósta rakieta męskiego tenisa, Alex De Minaur.

Nadzieje na przełamanie Igi Świątek ma też Maya Joint, czyli obecnie numer "32" w kobiecym tenisie. To zapowiada nam ciekawe starcie i trudno o jednoznaczne wskazanie zespołu, który będzie pewnie zmierzać po zwycięstwo. Nie jest wykluczone, że losy tej rywalizacji rozstrzygną się w mikście.

Statystyki bezpośrednich starć



W przypadku mężczyzn historia bezpośrednich starć wskazuje na De Minaura. To Australijczyk wygrał 2 z 3 dotychczasowych pojedynków z Hubertem Hurkaczem. Ostatni z nich miał miejsce w marcu 2025 roku w Indian Wells, gdy skończyło się 2:0 dla De Minaura.

Lepiej jest w przypadku rywalizacji singlistek. Do tej pory Iga Świątek i Maya Joint grały ze sobą tylko raz we wrześniu 2025 roku w Seulu i tam w dwóch setach lepsza była Polka.

Kiedy odbędzie się mecz Australia - Polska?



Spotkanie Australia - Polska odbędzie się w piątek 9 stycznia w godzinach porannych czasu polskiego. Jako pierwsze na korcie pojawią się panie. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 7:30. Po nich na kort wyjdą mężczyźni, a rywalizację domknie starcie mikstów.

Wszystkie te spotkania transmitowane będą na antenie Polsatu Sport, co jest doskonałą informacją dla polskich kibiców. Czeka nas wielkie tenisowe święto i liczymy na awans biało-czerwonych do najlepszej czwórki United Cup.

