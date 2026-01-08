Polak próbował uciec z Meksyku. Teraz zostanie ojcem

Mateusz Bogusz jest obecnie zawodnikiem Cruz Azul, lecz tylko na papierze. Od kilku dni Polak próbuje bowiem zmienić barwy klubowe. Na przełomie grudnia i stycznia nie pojawił się na zgrupowaniu swojego zespołu.

Nowe informacje ws. Bogusza przekazał również uznany w środowisku dziennikarskim Fabrizio Romano. Włoch poinformował, że pomocnik najprawdopodobniej przeniesie się do MLS. W przeszłości występował już w Stanach Zjednoczonych - był piłkarzem Los Angeles FC.

Teraz głos zabrał sam zainteresowany, jednak nie w kwestiach sportowych. Bogusz za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił, że zostanie ojcem.

fot. Mateusz Bogusz (Instagram)

"Ona jest w drodze" - napisał na Instagramie, zdradzając również płeć dziecka.