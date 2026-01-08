Polak próbował uciec z Meksyku. Teraz zostanie ojcem
W ostatnim czasie dużo dzieje się w życiu Mateusza Bogusza. Polak próbuje bowiem zmienić barwy klubowe. Teraz natomiast przekazał zdecydowanie bardziej radosną nowinę.
Mateusz Bogusz jest obecnie zawodnikiem Cruz Azul, lecz tylko na papierze. Od kilku dni Polak próbuje bowiem zmienić barwy klubowe. Na przełomie grudnia i stycznia nie pojawił się na zgrupowaniu swojego zespołu.
Nowe informacje ws. Bogusza przekazał również uznany w środowisku dziennikarskim Fabrizio Romano. Włoch poinformował, że pomocnik najprawdopodobniej przeniesie się do MLS. W przeszłości występował już w Stanach Zjednoczonych - był piłkarzem Los Angeles FC.
Teraz głos zabrał sam zainteresowany, jednak nie w kwestiach sportowych. Bogusz za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił, że zostanie ojcem.
"Ona jest w drodze" - napisał na Instagramie, zdradzając również płeć dziecka.