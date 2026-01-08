Hubert Hurkacz wrócił do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i od razu zachwycił kibiców swoją wysoką formą. Wrocławianin, obok Igi Świątek, jest najjaśniejszym punktem polskiej kadry podczas United Cup. 28-latek na otwarcie turnieju pokonał trzecią rakietę świata, Alexandra Zvereva (6:3, 6:4), co pomogło naszej reprezentacji w zwycięstwie nad Niemcami.

W kolejnym starciu Hurkacz pewnie poradził sobie z Holendrem Tallonem Griekspoorem i pokonał go wynikiem 6:3, 7:6(4). Dzięki świetnej postawie naszych liderów Polska pokonała Holandię i awansowała z grupy. W ćwierćfinale rywalem Biało-Czerwonych będzie Australia.

- To może być najtrudniejszy rywal dla Hurkacza podczas United Cup - powiedział o De Minaurze były tenisista, a teraz ekspert telewizyjny i komentator Dawid Olejniczak.

Polacy to dwukrotni finaliści United Cup. W 2024 roku spotkanie o tytuł przegrali z Niemcami, a w 2025 - z USA.

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

ŁO, Polsat Sport