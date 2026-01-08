Iga Świątek, ramię w ramię z Hubertem Hurkaczem, imponuje formą podczas tegorocznego United Cup. Liderzy naszej kadry wygrali wszystkie swoje mecze singlowe, czym przyczynili się do awansu Polski do ćwierćfinału turnieju. Raszynianka najpierw po trzysetowym boju pokonała Niemkę Evę Lys (3:6, 6:3, 6:4), a w kolejnym starciu pewnie ograła Holenderkę Suzan Lamens 6:3, 6:2.

Polacy to dwukrotni finaliści United Cup. W 2024 roku spotkanie o tytuł przegrali z Niemcami, a w 2025 - z USA.

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

