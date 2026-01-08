United Cup rozpala emocje! Czy starcie Polska - Holandia zaskoczyło kibiców?
Turniej United Cup rozgrywany jest już po raz czwarty i rozpala wielkie emocje wśród polskich kibiców tenisa ziemnego. Za nami starcie Polska - Holandia na zakończenie zmagań w grupie F. Czy jego wynik i przebieg zaskoczyły fanów?
Mistrzowskie asy Hurkacza przełamały opór Griekspoora
Na otwarcie pojedynku Polska - Holandia na korcie pojawili się Hubert Hurkacz i Tallon Griekspoor. Holender plasuje się na 25. miejscu w rankingu ATP. Dla Polaka było to dopiero drugie starcie po wielu miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją.
Hubert Hurkacz potwierdził jednak świetną dyspozycję i w dwóch setach pokonał groźnego rywala. Druga partia zakończyła się w tie-breaku, a kluczowy w repertuarze tenisisty z Wrocławia był serwis. W meczu z Griekspoorem zanotował aż 21 asów i to poprowadziło go do zwycięstwa.
Iga Świątek zagrała zgodnie z planem
Jako drugie w rywalizacji pojawiły się singlistki. Zdecydowaną faworytką była Iga Świątek. Wiceliderka rankingu WTA mierzyła się z Suzan Lamens, która zajmuje miejsce pod koniec pierwszej setki. Różnicę widać było na korcie gołym okiem. Mecz od początku do końca toczył się pod dyktando Polki.
Iga Świątek rozkręcała się z każdą kolejną akcją i nie chciała sobie pozwolić na chwile dekoncentracji, które przytrafiały się jej we wcześniejszym meczu z Niemką Evą Lys. Polka pewnie wygrała 6:3, 6:2, dzięki czemu przypieczętowała pierwsze miejsce w grupie i pewny awans do ćwierćfinału United Cup.
Katarzyna Kawa i Jan Zieliński ze zwycięstwem w mikście
Ostatnim akordem meczu Polska - Holandia było starcie mikstów. Po polskiej stronie pojawili się Katarzyna Kawa i Jan Zieliński, którzy dobrze rozumieli się dwa dni wcześniej w pojedynku z Niemcami. Ich rywalami byli Demi Schuurs i David Pel. Spotkanie dostarczyło kibicom wielu emocji, prowadzenie przechodziło z rąk do rąk.
Pierwszego seta wygrali biało-czerwoni. Drugi padł łupem Holendrów i o wszystkim decydował super tie-break grany do 10. punktów. W nim Kawa i Zieliński udowodnili dobrą dyspozycję i pewnie wygrali 10:4. Mecz Polska - Holandia zakończył się wynikiem 3:0.
Dwa efektowne zwycięstwa i awans do ćwierćfinału
W fazie grupowej United Cup Polacy odnieśli dwa efektowne zwycięstwa - najpierw 3:0 z Niemcami, a następnie w takim samym stosunku z Holendrami. To sprawia, że biało-czerwoni w dobrych humorach przystąpią do ćwierćfinału. Tam jednak czeka ich niezwykle trudne zadanie. W meczu o awans do najlepszej czwórki zmierzą się z gospodarzami imprezy, czyli Australijczykami. Transmisja w Polsacie Sport.