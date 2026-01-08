Wielki sukces reprezentanta Polski. Przegonił legendę

Wolfdogs Nagoya pewnie pokonało Nagano 3:0 (28:26, 25:20, 25:21). Reprezentant Polski miał 62 proc. skuteczności w ataku i zdobył łącznie 12 punktów.

Czterokrotnie Huber zapunktował blokiem. Dzięki temu wynikowi awansował na pozycję lidera klasyfikacji najlepszych blokujących ligi. Jak dotąd zdobył w ten sposób 46 punktów. Tym samym wyprzedza on wieńczącego karierę po sezonie legendarnego Dmitrija Muserskiego oraz Kentaro Takahashiego.

"Siatka należy do niego. Norbert Huber zapewnił Wolfdogs dwa zwycięskie weekendy z rzędu" - napisał portal Volleyball World.

Po 18 rozegranych spotkaniach drużyna Hubera zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Liderem jest Suntory Sunbirds, natomiast na szóstej lokacie plasuje się zespół Bartosza Kurka Tokyo Great Bears.