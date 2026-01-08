Wielki sukces reprezentanta Polski. Przegonił legendę

Hubert PawlikSiatkówka

Wolfdogs Nagoya spisuje się w ostatnich tygodniach znakomicie. Duża w tym zasługa reprezentanta Polski Norberta Hubera, który po niedzielnym zwycięstwie z Nagano może się pochwalić imponującym osiągnięciem.

Siatkarz w czerwonej koszulce z numerem 99 i ręcznikiem na szyi, podczas emocjonującej akcji na boisku.
fot. Cyfrasport
Nobert Huber w barwach narodowych

Wolfdogs Nagoya pewnie pokonało Nagano 3:0 (28:26, 25:20, 25:21). Reprezentant Polski miał 62 proc. skuteczności w ataku i zdobył łącznie 12 punktów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kluczowy siatkarz zostaje w Bełchatowie!

 

Czterokrotnie Huber zapunktował blokiem. Dzięki temu wynikowi awansował na pozycję lidera klasyfikacji najlepszych blokujących ligi. Jak dotąd zdobył w ten sposób 46 punktów. Tym samym wyprzedza on wieńczącego karierę po sezonie legendarnego Dmitrija Muserskiego oraz Kentaro Takahashiego.

 

"Siatka należy do niego. Norbert Huber zapewnił Wolfdogs dwa zwycięskie weekendy z rzędu" - napisał portal Volleyball World.

 

Po 18 rozegranych spotkaniach drużyna Hubera zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Liderem jest Suntory Sunbirds, natomiast na szóstej lokacie plasuje się zespół Bartosza Kurka Tokyo Great Bears. 

Przejdź na Polsatsport.pl
BLOKUJĄCYINNEKLASYFIKACJALIGA JAPOŃSKANORBERT HUBERSIATKÓWKAWOLFDOGS NAGOYA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: ŁKS Commercecon Łódź - A. Carraro Prosecco Doc Conegliano. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 