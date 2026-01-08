Znamy kolejnych półfinalistów United Cup!

Szwajcaria i Stany Zjednoczone zostały pierwszymi półfinalistami tegorocznej edycji United Cup. W czwartek natomiast o miejsce w najlepszej czwórce imprezy walczyły reprezentacje Belgii i Czech.

Jako pierwsi na kort wyszli Zizou Bergs i Jakub Mensik. Premierowy set został zdominowany przez pierwszego z zawodników, który zwyciężył 6:2. W drugiej partii Mensik zdołał nawiązać walkę, jednak w tie-breaku ponownie lepszy okazał się Bergs, wygrywając do czterech i dając Belgom pierwszy punkt.

W singlu kobiet rywalizowały Elise Mertens i Barbora Krejcikova. Panie dostarczyły więcej emocji, niż panowie. Ich spotkanie trwało aż dwie godziny i 33 minuty, a rozstrzygnęło się dopiero w trzeciej odsłonie. W niej górą, wynikiem 7:5, była Belgijka, która zapewniła tym samym swojej drużynie awans do półfinału United Cup.

Mimo że starcie mikstów nic nie zmieniało, to pary Gree Minnen/Sander Gille i Linda Fruhvirtova/Dalibor Svrcina nie odpuszczały. Pierwszy akt zmagań zakończył się w tie-breaku, rezultatem 15:13 dla Belgów. Druga odsłona padła łupem Czechów (6:3), którzy poszli za ciosem, triumfując również w super tie-breaku (10:3) i zapisując na konto swojej reprezentacji honorowy punkt.

BELGIA - CZECHY 2:1

Zizou Bergs - Jakub Mensik 2:0 (6:2, 7:6(4))

Elise Mertens - Barbora Krejcikova 2:1 (5:7, 6:1, 7:5)

Greet Minnen/Sander Gille - Linda Fruhvirtova/Dalibor Svrcina 7:6(3), 3:6, 3:10