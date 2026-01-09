Były reprezentant Polski na bruku. Już go nie chcą

Hubert PawlikPiłka nożna

Wieczysta Kraków poinformowała w piątek, że czterech piłkarzy może sobie szukać nowego klubu. Jednym z nich jest były reprezentant Polski.

Dwóch piłkarzy w czerwonych strojach reprezentacji Polski.
fot. Cyfrasport
Jacek Góralski odejdzie z Wieczystej Kraków

Chodzi o Jacka Góralskiego, który dołączył do zespołu w sierpniu 2023 roku, kiedy rozstał się z VfL Bochum. 33-latek rozegrał dla krakowskiego klubu 67 meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował 10 asyst. 

 

ZOBACZ TAKŻE: A jednak! Papszun skreślił kolejnego piłkarza

 

Przede wszystkim wywalczył jednak z drużyną dwa awanse - z trzeciej do drugiej ligi oraz z drugiej na zaplecze ekstraklasy. Kontrakt 21-krotnego reprezentanta Polski wygasa z końcem czerwca.

 

Poza nim Wieczysta chce przedwcześnie pożegnać się z: Michałem Kojem, Chumą oraz Jakubem Peskiem. Ten ostatni dołączył do zespołu w styczniu ubiegłego roku, kiedy odszedł ze Sparty Praga. Warto zaznaczyć, że jeszcze w listopadzie 2024 roku rozegrał dwa mecze w Lidze Mistrzów - ze Stade Brestois oraz Atletico Madryt.

 

Po 19. kolejkach I ligi Wieczysta zajmuje szóste miejsce w tabeli, mając w dorobku 30 punktów. Do liderującej Wisły Kraków traci 13 pkt, natomiast do drugiej Polonii Bytom - cztery pkt.

