A jednak! Papszun skreślił kolejnego piłkarza
Legia Warszawa pożegnała się już podczas zimowego okienka z dwoma piłkarzami. Prawdopodobnie lada moment odejdzie jeszcze jeden, o czym poinformował Paweł Gołaszewski.
- Marcel Mendes-Dudziński nie leci z Legią na obóz do Hiszpanii
- Świt Skolwin jest zainteresowany pozyskaniem bramkarza
- Do kadry pierwszego zespołu niespodziewanie dołączono 17-letniego Jana Biendugę
- Papszun szuka wzmocnienia na pozycji bramkarza do bezpośredniej rywalizacji o pierwszy skład
"Marcel Mendes-Dudziński nie poleci z Legią na obóz do Hiszpanii" - napisał dziennikarz w serwisie X. I dodał, że zainteresowanie bramkarzem wykazuje Świt Skolwin.
Portal Legia.Net ujawnił, że decyzję o odsunięciu 20-latka podjął sztab szkoleniowy. Od tej pory będzie on trenował z drugim zespołem.
Serwis Legionisci.com możemy przeczytać, że niespodziewanie do kadry pierwszego zespołu włączony został 17-letni Jan Bienduga, który poleci również na zgrupowanie do Mijas. Poza nim na miejscu zjawią się Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak i Wojciech Banasik.
Portal Meczyki.pl napisał, że Papszun będzie chciał jednak wzmocnić pozycję bramkarza i sprowadzić zawodnika, który wejdzie w bezpośrednią rywalizację o pierwszy skład.
Jeśli Mendes-Dudziński odejdzie, będzie to już trzeci piłkarz podczas zimowego okienka. Z zespołem pożegnali się już Noah Weisshaupt oraz Marco Burch.
Legia wyjeżdża na obóz już w sobotę 10 stycznia. Na miejscu rozegra kilka sparingów m.in. z Sigmą Ołomuniec. 1 lutego drużynę Papszuna czeka pierwsze spotkanie ligowe w 2026 roku z Koroną Kielce.