31:29 w pierwszym secie i... emocje się skończyły. Faworyt górą w meczu Tauron Ligi

Spotkanie lepiej rozpoczęła ekipa z Mogilna (2:5), ale gra szybko się wyrównała, a później minimalną zaliczkę wypracowały gospodynie. Przewaga przechodziła z rąk do rąk - w końcówce przyjezdne wygrały cztery kolejne akcje (21:23), a później miały piłkę setową przy stanie 22:24. Siatkarki PGE Budowlanych doprowadziły do rywalizacji na przewagi, która miała długi i zacięty przebieg. Skuteczny atak Karoliny Drużkowskiej i as Sasy Planinsec przesądziły o zwycięstwie ekipy z Łodzi (31:29).

Zobacz także: Turniej finałowy Pucharu Polski siatkarzy. Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?

Druga odsłona była wyrównana jedynie do stanu 13:13. Później dominowały łodzianki, które miały wyraźną przewagę w ataku i dokładały punkty blokiem (5-0). Odskoczyły rywalkom (15:13, 20:16), w końcówce kontrolowały sytuację, a w ostatniej akcji zatrzymały atak przyjezdnych (25:18).

W trzecim secie również inicjatywę miała drużyna z Łodzi. Gospodynie szybko odskoczyły na kilka punktów (9:6), a później jeszcze powiększyły różnicę (17:12). Pewnie zmierzały po zwycięstwo w trzech setach. Paulina Majkowska wywalczyła piłkę meczową (24:16), a Bruna Honorio zakończyła rywalizację atakiem po bloku przeciwniczek (25:17).

Skrót meczu Budowlani - Sokół:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Karolina Drużkowska (15), Rodica Buterez (14), Sasa Planinsec (11), Bruna Honorio (10) - Budowlani; Sandra Świętoń (13), Wiktoria Kowalska (11) - Sokół. Łodzianki były skuteczniejsze w ataku (mimo aż 11 błędów w tym elemencie), lepiej punktowały zagrywką (7-4) i dominowały w bloku (14-2). MVP: Rodica Buterez (11/23 = 48% skuteczności w ataku + 3 bloki; 65% pozytywnego przyjęcia).

PGE Budowlani Łódź - Sokół & Hagric Mogilno 3:0 (31:29, 25:18, 25:17)

Budowlani: Sasa Planinsec, Alicja Grabka, Karolina Drużkowska, Joanna Lelonkiewicz, Bruna Honorio, Rodica Buterez – Justyna Łysiak (libero) oraz Nadia Siuda, Maja Storck, Paulina Majkowska. Trener: Maciej Biernat.

Sokół: Ariadna Priante, Maria Tsitsigianni, Wiktoria Nowak, Wiktoria Kowalska, Sandra Świętoń, Aleksandra Cygan – Karolina Pancewicz (libero) oraz Aleksandra Stachowicz, Agnieszka Cur-Słomka, Kinga Stronias, Paulina Brzoska. Trener: Mateusz Grabda.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI