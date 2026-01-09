Były problemy, ale się udało! Olimpijska arena oficjalnie gotowa

Organizatorzy poinformowali, że spotkania Final Four mistrzostw Włoch i Pucharu Włoch obejrzy po 4 tys. kibiców, choć sam obiekt ma mieć widownię na 15 300 miejsc. Przyznali również, że wciąż jest wiele do zrobienia, w tym ukończenie stref dla gości.

Budowa areny opóźniała się, co wywołało obawy przedstawicieli Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie i północnoamerykańskiej ligi zawodowej NHL. Impreza testowa, która pozwoli organizatorom igrzysk sprawdzić stan techniczny obiektu, a także zarządzanie przepływem widzów, była początkowo zaplanowana na grudzień, ale przełożono ją o miesiąc.

Santagiulia będzie jedną z dwóch aren olimpijskich do hokeja na lodzie. Jest to wielofunkcyjny kompleks sportowy, budowany przez prywatnego dewelopera, który planuje organizować tam po igrzyskach mecze koszykówki i koncerty.

Igrzyska olimpijskie rozpoczną się 6 lutego. W Arenie Santagiulia zaplanowano na 19 lutego finał turnieju kobiet, a 22 lutego odbędzie się finał turnieju mężczyzn.

W Mediolanie po raz pierwszy od igrzysk w Soczi w 2014 roku wystąpią zawodnicy ligi NHL.

KP, PAP