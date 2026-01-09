Chciało go pół Europy, ale wolał zostać w PlusLidze. Celuje w kolejne trofea

27-latek to czołowa postać Bogdanki i jeden z najlepszych środkowych PlusLigi. Tak było w poprzednim sezonie i podobnie jest teraz. Nie może zatem dziwić, że sprowadzeniem Bułgara do siebie było zainteresowanych wiele klubów. Mówiło się o transferze do Włoch, ale spekulowało się nawet o przenosinach do innej drużyny w Polsce. Ostatecznie Grozdanow uciął dyskusje na ten temat przedłużając umowę w Lublinie, w którym włodarze starają się utrzymać trzon zespołu.

- Gówna część zespołu, na czele z reprezentantami Polski, faktycznie zostaje. Bardzo się cieszę, że mogę z nimi grać w jednej drużynie. Atmosfera w Lublinie, zarówno na boisku, jak i poza nim, między nami jako kolegami, jest świetna. To był więc duży plus przy podejmowaniu decyzji o pozostaniu w klubie na przyszły sezon. Na pewno nie była to łatwa decyzja, ponieważ, jak to się mówi, im więcej masz opcji, tym trudniej jest dokonać wyboru. Ostatecznie jestem bardzo zadowolony z tej decyzji i z tego, że udało nam się utrzymać drużynę na następny sezon, więc nadal będziemy razem walczyć o jak najlepsze wyniki - przyznał.

Grozdanow nie mógł narzekać na brak ofert, ale jego celem jest kontynuowanie kariery w Polsce.

- Głównym celem było dla mnie pozostanie w Polsce, ponieważ poziom siatkówki jest tu bardzo wysoki. Jest to również trudne, ponieważ w PlusLidze jest wiele meczów do rozegrania i muszę myśleć o wielu rzeczach, aby przygotować się do gry, zarówno fizycznie, psychicznie, dbając o formę przez cały sezon, ale to wszystko mnie motywuje. Dla mnie przynajmniej do igrzysk olimpijskich w Los Angeles bardzo ważne jest aby grać na tak wysokim poziomie, jak w PlusLidze. W końcu Polska ma obecnie jedną z najlepszych lig na świecie. Dlatego jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że mogę tu grać - podkreślił w rozmowie z oficjalną stroną PlusLigi.

Przed nim oraz Bogdanką kolejne wyzwania. W poprzednim sezonie udało się wygrać Puchar Challenge i PlusLigę, a na początku obecnych rozgrywek sięgnąć po Superpuchar Polski. Do kolekcji brakuje jeszcze triumfu w Tauron Pucharze Polski, którego turniej finałowy w Krakowie został zaplanowany na 10-11 stycznia.

- Pierwszym celem, jaki mogę sobie wyznaczyć, to jest zdobycie TAURON Pucharu Polski. To naprawdę ważne, ponieważ to by pokazało, że w ciągu półtora sezonu mogliśmy wygrać praktycznie wszystko, co było do wygrania w lidze. Trudno będzie nam osiągnąć lepszy wynik niż w poprzednim sezonie, skoro zdobyliśmy mistrzostwo Polski, ale mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć sukces również w Lidze Mistrzów, a potem chciałbym wygrać jak najwięcej z kolegami z reprezentacji narodowej - powiedział Grozdanow.

