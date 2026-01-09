Do trzech razy sztuka? Hurkacz ma rachunki do wyrównania!

Dotychczas Hurkacz rywalizował z Fritzem siedmiokrotnie. Pierwszy raz obaj tenisiści spotkali się w czerwcu 2019 roku w Eastbourne. Skończyło się na wygranej Amerykanina bez straty seta. Polak pokusił się o rewanż nieco ponad miesiąc później, triumfując w takich samych rozmiarach w Montrealu.

Na trzeci pojedynek Hurkacza z Fritzem należało poczekać ponad trzy lata. Obaj ponownie spotkali się w grudniu 2022 roku w Arabii Saudyjskiej. Znowu wygrał reprezentant USA, który tym samym zapoczątkował serię czterech zwycięstw z rzędu z Wrocławianinem.

Warto podkreślić, że dwa z czterech tych zwycięstw miały miejsce w ramach United Cup. Tak było w styczniu 2023 oraz 2025 roku. W międzyczasie Amerykanin okazał się lepszy od Polaka również w Madrycie w 2024 roku. Zła passa została przerwana przez Hurkacza w maju 2025 roku w Genewie. W ćwierćfinale turnieju nasz reprezentant wygrał bez straty seta.

Jeśli chodzi o zmagania w United Cup to Hurkacz wciąż ma rachunki do wyrównania. Dwie dotychczasowe przegrane z pewnością zostały zapamiętane przez 28-latka, przed którym szansa do rewanżu. Łatwo jednak nie będzie, bo Fritz zajmuje dziewiąte miejsce w rankingu ATP. Polak, który jeszcze jakiś czas temu też był w top "10", ze względu na długą przerwę w grze plasuje się obecnie na 83. lokacie.

Dotychczasowe mecze Hurkacza z Fritzem:

22.05.2025 Hurkacz - Fritz 2:0 (6:3, 7:6)

05.01.2025 Hurkacz - Fritz 1:2 (4:6, 7:6, 6:7)

30.04.2024 Hurkacz - Fritz 0:2 (6:7, 4:6)

07.01.2023 Hurkacz - Fritz 0:2 (6:7, 6:7)

08.12.2022 Hurkacz - Fritz 0:2 (6:7, 5:7)

06.08.2019 Hurkacz - Fritz 2:0 (6:3, 7:5)

27.06.2019 Hurkacz - Fritz 0:2 (4:6, 6:7)

Polsat Sport