Emocjonalny post siatkarskiego mistrza świata! "Zdiagnozowano u mnie raka"

Galassi to jeden z filarów reprezentacji Włoch. Tylko w zeszłym sezonie zdobył z reprezentacją mistrzostwo świata na Filipinach oraz srebrny medal Ligi Narodów.

Niestety, teraz środkowego czeka dłuższa przerwa w grze. W najnowszym poście na Instagramie przyznał bowiem, że wykryto u niego guza jądra.

- Jest coś, co musicie wiedzieć i chcę, żebyście usłyszeli to bezpośrednio ode mnie. Zdiagnozowano u mnie raka jądra i przeszedłem operację. Teraz będę musiał przejść badania, aby określić czas mojego powrotu do zdrowia. Oczywiście mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej, abym mógł wkrótce wrócić do tego, co kocham: gry w siatkówkę - powiedział 28-latek w opublikowanym przez siebie filmiku.

Nowotwór został wykryty dzięki profilaktycznym badaniom. Siatkarz podkreślił, jak ważne one są.

- Na szczęście kroki zostały podjęte na czas, dzięki zapobieganiu i kontroli. Dlatego chcę szczególnie polecić to wam, mężczyznom: zapobieganie jest niezbędne. Jeśli choć jedno z was, po tej wiadomości, zdecyduje się zrobić dodatkowe badanie, będzie to dla mnie warte więcej niż zwycięstwo na polu bitwy - zaznaczył.

28-latek ma w dorobku dwa tytuły mistrza świata (2022, 2025), mistrzostwo (2021) oraz wicemistrzostwo Europy (2023). Był również najlepszym środkowym MŚ 2022.

KP, Polsat Sport