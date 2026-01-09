Piłkarze Realu Madryt pokonali Atletico Madryt 2:1 w półfinale rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej turnieju o Superpuchar Hiszpanii. W niedzielnym finale ich rywalem, podobnie jak rok temu, będzie obrońca trofeum - Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.

Oba zespoły wystąpiły bez swoich kluczowych kontuzjowanych zawodników. W Realu nie mógł zagrać mistrz i wicemistrz świata Kylian Mbappe, a u rywali zabrakło mistrza olimpijskiego Pablo Barriosa.

"Królewscy" prowadzenie uzyskali już w 2. minucie po silnym strzale z rzutu wolnego z dystansu Federico Valverde. Ten sam zawodnik zaliczył asystę przy drugim golu. Brazylijczyk Rodrygo (55.) odkupił winy z pierwszej połowy i mijając obrońcę dość łatwo podwyższył na 2:0. Rywale potrzebowali zaledwie 180 sekund, aby strzelić kontaktową bramkę. Alexander Sorloth głową z bliskiej odległości pokonał Thibaut Courtois.

Atletico w końcówce spotkania było częściej przy piłce, ale wynik już się nie zmienił.

Dzień wcześniej Barcelona rozgromiła Athletic Bilbao 5:0. Lewandowski i Szczęsny całe spotkanie spędzili na ławce rezerwowych.

Kiedy El Clasico w finale Superpucharu Hiszpanii? O której godzinie?

Kiedy El Clasico? O której godzinie mecz Barcelona - Real? Te pytania zadają sobie fani piłki nożnej na całym świecie.

El Clasico zostanie rozegrane w niedzielę 11 stycznia. Areną meczu będzie King Abdullah Sports City w Dżuddzie. Początek spotkania o godzinie 20:00.