Hubert Hurkacz - Alex de Minaur. Skrót meczu (WIDEO)

Hurkacz, który wrócił w Sydney do gry po długiej przerwie spowodowanej kłopotami zdrowotnymi, bardzo dobrze rozpoczął piątkowe starcie. Pewnie utrzymywał serwis, natomiast to szósty w światowym rankingu de Minaur miały problemy przy swoim podaniu i musiał bronić break pointów. W połowie pierwszego seta Australijczyk wrócił jednak do swojej dobrej gry, kluczowy okazał się dziewiąty gem, w którym wyżej notowany tenisista zdołał przełamać rywala. To wystarczyło mu do wygranej 6:4.

Kolejna partia była krótsza, obaj tenisiści grali pewniej przy swoim serwisie i szybciej wygrywali gemy. Tym razem to Polak okazał się minimalnie lepszy w końcówce, przełamując przeciwnika w ostatnim gemie.

Nie zdołał powtórzyć tego w decydującej odsłonie, już na początku stracił podanie, czego później nie zdołał odrobić i de Minaur triumfował 6:4.

Hurkacz posłał 19 asów. To było jego czwarte spotkanie z Australijczykiem i trzecia porażka.

Hurkacz - de Minaur. Skrót meczu