Polacy po wygranych w grupie z Niemcami i Holandią zmierzyli się w ćwierćfinale z gospodarzami turnieju. Australijczycy wspierani przez rodzimą publiczność postawili twarde warunki. W starciu singlistów Alex de Minaur pokonał Huberta Hurkacza. Wcześniej Iga Świątek nie dała żadnych szans Mai Joint, przez co o losach awansu musiał zadecydować mikst.

W nim zmierzyli się Katarzyna Kawa i Jan Zieliński przeciwko Storm Hunter i Johnowi-Patrickowi Smithowi. O ile pierwszy set był wyrównany, tak w drugiej odsłonie polski duet wygrał bez straty gema. Dzięki temu udało się zapewnić promocję do półfinału.

Wiemy już, że rywalem Biało-Czerwonych będą Stany Zjednoczone. Śmiało to spotkanie można określić jako przedwczesny finał, ponieważ obie drużyny rywalizowały ze sobą o pierwsze miejsce w ubiegłorocznej edycji. Którejś z nich będzie dane ponownie powalczyć o ten sukces.

Kiedy półfinał Polska - USA w United Cup? O której godzinie?

Mecz półfinałowy Polska - USA w United Cup został zaplanowany na sobotę 10 stycznia od godz. 7:30 czasu polskiego.

Polsat Sport