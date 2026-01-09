Kiołbasa z medalem ME! Wielki sukces Polki

Kiołbasa, rozstawiona w turnieju z numerem 34, wygrała w piątek osiem partii, m.in. z brązową medalistką sprzed roku, reprezentującą Szwajcarię Aleksandrą Kosteniuk w przedostatniej rundzie, a wcześniej pięć pojedynków z rzędu między szóstą a dziesiątą serią, trzy zremisowała (m.in. z Roebers w drugiej i Ukrainką Juliją Osmak w ostatniej) i dwie przegrała (z Kulon i Chotenaszwili).

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne zwycięstwo! Triumf reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy

To pierwszy medal w blitzu na arenie międzynarodowej aktualnej wicemistrzyni kraju w tej odmianie "królewskiej gry". Wcześniej odnosiła sukcesy w szachach klasycznych, zdobywając m.in. brązowy (2021) i srebrny (2023) krążek mistrzostw Europy, złote medale indywidualne na trzeciej szachownicy w Olimpiadzie Szachowej (2022) oraz ubiegłorocznych drużynowych ME, w których wywalczyła także mistrzowski tytuł z reprezentacją kraju.

25-letnia arcymistrzyni z Augustowa miała najlepszą punktację pomocniczą w gronie zawodniczek z dorobkiem 9,5 pkt. Wyprzedziła Ukrainkę Osmak, Gruzinkę Nino Baciaszwili i Śliwicką. Przed inną reprzentantką Polski Kulon uplasowała tylko była mistrzyni świata w szachach klasycznych Kosteniuk - 9 pkt.

Broniąca złotego medalu sprzed roku Aleksandra Malcewska tym razem uzyskała 8,5 pkt i ukończyła rywalizację na 20. miejscu, przed nią z takim samym dorobkiem, na 15. pozycji, sklasyfikowana została Liwia Jarocka.

Startujące w Monte Carlo w 17-osobowym składzie polskie szachistki mogą uznać imprezę na udaną, bo w pierwszej pięćdziesiątce uplasowały się jeszcze: 23. Michalina Rudzińska - 8 pkt, 40. Julia Antolak - 7,5; 43. Monika Soćko, 47. Anna Kubicka - po 7.

Partie "błyskawiczne" w ME kobiet trwają po trzy minuty plus dwie sekundy doliczane za każdy wykonany ruch.

W zawodach wystartowało 126 zawodniczek. Pula nagród wynosiła 15,2 tys. euro (za miejsca na podium - 2000, 1700 i 1500). Na sobotę i niedzielę zaplanowano rywalizację w szachach szybkich.

KP, PAP