Kolejny polski akcent w FC Porto! Transfer ogłoszony

FC Porto podpisało właśnie kontrakt z polską siatkarką Dominiką Sobolską-Tarasovą. - Czuję się dobrze, nie mogę się doczekać nowej przygody - powiedziała.

Dwie siatkarki rywalizują przy siatce, jedna atakuje piłkę, druga próbuje ją zablokować.
fot. Cyfrasport
Dominika Sobolska-Tarasova przechodzi do FC Porto

Przed obecnym sezonem FC Porto sprowadziło dwóch polskich obrońców - Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora. Ich forma sprawiła, że działacze chętniej spoglądali na nasz rynek. Parę dni temu ogłoszono, że po wielu tygodniach spekulacji sprowadzili przecież młodzieżowego reprezentanta Polski Oskara Pietuszewskiego. 

 

Jak się okazuje, FC Porto nie zamierzało na tym poprzestać. "Witamy, Dominika Sobolska-Tarasova" - poinformowano w piątek rano w mediach społecznościowych o pozyskaniu siatkarki.

 

34-latka przeniosła się do portugalskiego zespołu z PGE Budowlanych Łódź. - Czuję się dobrze, nie mogę się doczekać nowej przygody - powiedziała po podpisaniu kontraktu. - Przynoszę wiele doświadczenia, chęci zwycięstwa i motywacji - dodała.

 

Środkowa występowała w przeszłości m.in. w Turcji, Włoszech czy oczywiście Polsce. Mimo że otrzymała nasze obywatelstwo, to reprezentuje barwy Belgii, dla której zanotowała dotąd 11 meczów.

 

"Przenosi się do Porto, aby stać się kolejnym aktywnym głosem w szatni, zdolnym do pokierowania drużyną w decydujących momentach sezonu" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej.

