Legia Warszawa - Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Relacja live i wynik na żywo

Legia Warszawa - Pogoń Grodzisk Mazowiecki to jeden z meczów kontrolnych przed rozpoczynającymi się niebawem zmaganiami rundy wiosennej na polskich boiskach. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Zima z pewnością zaskoczyła nie tylko kierowców, ale i piłkarzy. Siarczysty mróz za oknem nie ułatwia zadania tym polskim drużynom, które w kraju przygotowują się do wznowienia zmagań ligowych. Zmarznięte boiska i minusowe temperatury nie pomagają w szlifowaniu formy.

 

PKO BP Ekstraklasa rusza już na przełomie stycznia i lutego. Walka o czołowe lokaty i o utrzymanie zapowiada się frapująco. Wystarczy powiedzieć, że liderująca Wisła Płock ma tylko dziesięć punktów przewagi nad... strefą spadkową. Przekonamy się, w jakiej dyspozycji poszczególne zespoły przystąpią do decydującej części sezonu.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl.

