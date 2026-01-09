Ma 44 lata, a wciąż nie ma dość. Znana siatkarka wróciła do treningów

Środkowa Dentil/Praia Clube nie grała od marca 2025 roku - po tym, jak w trakcie meczu z ABEL Moda Volei Brusque doznała poważnego urazu lewego kolana. Brazylijka chciała wrócić na parkiety najpóźniej w listopadzie ubiegłego roku, ale z powodu obrzęku kości piszczelowej musiała odłożyć te plany. Media sugerowały nawet, że doświadczona siatkarka może nawet zakończyć karierę.

Okazało się jednak, że miłość do sportu kolejny raz zwyciężyła. Jak podaje Globo TV, Carol Gattaz pojawiła się na ostatnim treningu Dentil/Praia Clube i choć w zajęciach uczestniczyła tylko na pół gwizdka (bez skoków do bloku i ataków), zapowiedziała, że nie zamierza jeszcze odchodzić na emeryturę.

Gattaz to siedmiokrotna mistrzyni Brazylii i sześciokrotna złota medalistka Klubowych Mistrzostw Ameryki Południowej. Z reprezentacją Brazylii sięgała między innymi po trzy wicemistrzostwa świata i olimpijskie srebro.

Po 12 kolejkach brazylijskiej Superligi Dentil/Praia Clube ma na koncie 27 punktów i plasuje się na 3. miejscu w tabeli. Prowadzi - z 33 "oczkami" - Flamengo Rio de Janeiro.