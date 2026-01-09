Gośćmi Marka Magiery i Jakuba Bednaruka w pierwszym Magazynie #7Strefa w 2026 roku będą dyrektor działu komunikacji Polskiej Ligi Siatkówki, Kamil Składowski oraz prezesi: Bogdanki LUK Lublin - Krzysztof Skubiszewski, Indykpolu AZS-u Olsztyn - Tomasz Jankowski, PGE Projektu Warszawa - Grzegorz Pawlak oraz Asseco Resovii Rzeszów - Piotr Maciąg.

Program niemal w całości będzie poświęcony rozgrywkom Tauron Pucharu Polski, który w dniach 10-11 stycznia odbywa się w Krakowie. Kto pokaże się z dobrej strony, a kto zejdzie z parkietu na tarczy?

Nie zabraknie również chwili na to, by Jakub Bednaruk przeanalizował najciekawsze siatkarskie akcje i kontrowersje.

Gdzie obejrzeć magazyn #7Strefa? O której godzinie?

Początek magazynu #7Strefa w sobotę 31 stycznia o godz. 11:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport