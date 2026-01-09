Magazyn #7Strefa - 10.01. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Czas na kolejny Magazyn #7Strefa w 2026 roku! Zapowiada się on wyjątkowo ciekawie, bowiem poprzedni turniej finałowy Tauron Pucharu Polski. Gdzie obejrzeć program? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl.

Logo "#7 Strefa" w kolorze srebrnym i pomarańczowym na ciemnoniebieskim tle z siatką.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Magazyn #7Strefa?

Gośćmi Marka Magiery i Jakuba Bednaruka w pierwszym Magazynie #7Strefa w 2026 roku będą dyrektor działu komunikacji Polskiej Ligi Siatkówki, Kamil Składowski oraz prezesi: Bogdanki LUK Lublin - Krzysztof Skubiszewski, Indykpolu AZS-u Olsztyn  - Tomasz Jankowski, PGE Projektu Warszawa - Grzegorz Pawlak oraz Asseco Resovii Rzeszów - Piotr Maciąg.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wysoka kara dla siatkarki! Uderzyła koleżankę z drużyny

 

Program niemal w całości będzie poświęcony rozgrywkom Tauron Pucharu Polski, który w dniach 10-11 stycznia odbywa się w Krakowie. Kto pokaże się z dobrej strony, a kto zejdzie z parkietu na tarczy?

 

Nie zabraknie również chwili na to, by Jakub Bednaruk przeanalizował najciekawsze siatkarskie akcje i kontrowersje.

Gdzie obejrzeć magazyn #7Strefa? O której godzinie?

Początek magazynu #7Strefa w sobotę 31 stycznia o godz. 11:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNESIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomas Lopez - najlepsze akcje MVP meczu Montpellier HSC VB - PGE Projekt Warszawa
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 