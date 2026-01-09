Mamy złoto! Świetne rozpoczęcie mistrzostw Europy

Zimowe

Reprezentacja Polski kobiet w składzie Karolina Bosiek, Kaja Ziomek-Nogal i Martyna Baran zdobyła złoty medal w sprincie drużynowym kobiet podczas mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim.

Dwie panczenistki w kaskach i strojach sportowych przytulają się po zawodach, jedna z nich ma na stroju napis "POLSKA".
fot. Polsat Sport
Karolina Bosiek, Kaja Ziomek-Nogal i Martyna Baran zdobyły złoty medal w sprincie drużynowym kobiet

Polki dojechały na metę z czasem 1:27.03. Drugie miejsce zajęły Belgijki, a podium uzupełniły Niemki. Ostatnie miejsce zajęły Holenderki, które zostały zdyskwalifikowane. 

 

W drugiej konkurencji, jaką był bieg na dochodzenie mężczyzn, reprezentanci Polski zajęli piąte miejsce.

 

Biało-Czerwone w sprincie drużynowym, który nie należy do olimpijskich konkurencji, zajęły drugie miejsce na poprzednich ME w holenderskim Heerenveen oraz triumfowały w ostatnim cyklu Pucharu Świata.

 

Mistrzostwa w Europy w Tomaszowie Mazowieckim trwają w dniach 9-11 stycznia. Są one ostatnim przystankiem przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi, które już w lutym rozpoczną się we Włoszech. 

 

 

Warto dodać, że Ziomek-Nogal będzie gościnią Zimowego Magazynu Olimpijskiego. Transmisja programu w niedzielę 11 stycznia w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.  

KP, Polsat Sport
