Manchester City dopiął wielki transfer. Mowa o 75 milionach euro

Piłka nożna

Ghański piłkarz Antoine Semenyo przeszedł z AFC Bournemouth do Manchesteru City - poinformował klub z północy Anglii. Kwotę transferu media oszacowały na 65 milionów funtów, czyli ok. 75 milionów euro. Urodzony w Londynie 26-letni napastnik podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku.

Piłkarz w czerwono-czarnej koszulce z numerem 24 trzyma piłkę.
fot. PAP/EPA
W dotychczasowych 21 kolejkach tego sezonu Premier League Semenyo zdobył 10 bramek i jest trzeci w klasyfikacji strzelców, za swoim nowym klubowym kolegą Norwegiem Erlingiem Haalandem - 20 goli oraz Brazylijczykiem Igorem Thiago z Brentfordu - 16.

 

Manchester City zgromadził 43 punkty i jest na drugim miejscu w tabeli. Prowadzi Arsenal Londyn z dorobkiem 49 pkt.

PAP
