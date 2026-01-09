Manchester City dopiął wielki transfer. Mowa o 75 milionach euro

W dotychczasowych 21 kolejkach tego sezonu Premier League Semenyo zdobył 10 bramek i jest trzeci w klasyfikacji strzelców, za swoim nowym klubowym kolegą Norwegiem Erlingiem Haalandem - 20 goli oraz Brazylijczykiem Igorem Thiago z Brentfordu - 16.

Manchester City zgromadził 43 punkty i jest na drugim miejscu w tabeli. Prowadzi Arsenal Londyn z dorobkiem 49 pkt.

PAP