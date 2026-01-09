Mecz z udziałem Polaków odwołany. "Ryzyko dla bezpieczeństwa"

Piłka nożna

Planowany na sobotę mecz 16. kolejki Bundesligi pomiędzy FC St. Pauli, którego piłkarzami są Arkadiusz Pyrka i Adam Dźwigała, a RB Lipsk został przełożony z powodu dużej ilości śniegu - ogłosiły władze rozgrywek. Nowy termin spotkania w Hamburgu nie został jeszcze ogłoszony.

Piłkarze FC St. Pauli na boisku.
fot. PAP/DPA
Arkadiusz Pyrka

"Operator stadionu Millerntor zamknął obiekt po konsultacji z lokalnymi władzami. Powodem są duże ilości śniegu i lodu na całym stadionie i związane z tym ryzyko dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników dnia meczowego, a także trudna ogólna sytuacja w Hamburgu" - napisała w komunikacie Niemiecka Liga Piłkarska (DFL).

 

ZOBACZ TAKŻE: Pietuszewski nie może grać dla Porto. FIFA wciąż nie wydała zgody

 

Atak zimy dało się odczuć także w innych regionach w Niemczech i niepewny jest los niektórych innych spotkań, zaplanowanych na najbliższy weekend.

 

Bundesliga pauzowała przez blisko trzy tygodnie. Przerwa świąteczno-noworoczna kończy się w piątkowy wieczór, gdy wicelider Borussia Dortmund zmierzy się na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt.

 

W tabeli prowadzi Bayern Monachium, który zgromadził 41 punktów, o dziewięć więcej od BVB. FC St. Pauli jest na 16. pozycji z dorobkiem 12 "oczek", RB Lipsk jest czwarty - 29 pkt.

Przejdź na Polsatsport.pl
ADAM DŹWIGAŁAARKADIUSZ PYRKABUNDESLIGABUNDESLIGA 2025/26FC ST PAULINIEMCYPIŁKA NOŻNARB LIPSK
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Prezes Królewski o pomyśle organizacji IO w Polsce
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 