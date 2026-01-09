Mecz z udziałem Polaków odwołany. "Ryzyko dla bezpieczeństwa"

"Operator stadionu Millerntor zamknął obiekt po konsultacji z lokalnymi władzami. Powodem są duże ilości śniegu i lodu na całym stadionie i związane z tym ryzyko dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników dnia meczowego, a także trudna ogólna sytuacja w Hamburgu" - napisała w komunikacie Niemiecka Liga Piłkarska (DFL).

Atak zimy dało się odczuć także w innych regionach w Niemczech i niepewny jest los niektórych innych spotkań, zaplanowanych na najbliższy weekend.

Bundesliga pauzowała przez blisko trzy tygodnie. Przerwa świąteczno-noworoczna kończy się w piątkowy wieczór, gdy wicelider Borussia Dortmund zmierzy się na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt.

W tabeli prowadzi Bayern Monachium, który zgromadził 41 punktów, o dziewięć więcej od BVB. FC St. Pauli jest na 16. pozycji z dorobkiem 12 "oczek", RB Lipsk jest czwarty - 29 pkt.