Nagłe rozstanie! Klub zakończył współpracę z siatkarką reprezentacji Polski

Robert MurawskiSiatkówka

Marlena Kowalewska nie jest już siatkarką greckiego klubu Panionios. Rozgrywająca reprezentacji Polski przeszła do tej drużyny latem, po nagłym rozstaniu z ŁKS Commercecon Łódź.

Trzy siatkarki w strojach meczowych na boisku.
PAP/Jarek Praszkiewicz
Marlena Kowalewska rozstała się z greckim klubem Panionios.

Marlena Kowalewska (rocznik 1992) pochodzi z Poznania i rozpoczęła przygodę z siatkówką w tamtejszych klubach UKS Chrobry i Energetyk. W 2012 roku przeniosła się do Budowalnych Toruń, a trzy lata później dołączyła do Pałacu Bydgoszcz. W sezonie 2017/18 reprezentowała BKS Profi Credit Bielsko-Biała.

 

Z Bielska-Białej przeniosła się do Polic, gdzie przez sześć lat reprezentowała Chemika. Z tym klubem wywalczyła cztery tytuły mistrzyni Polski (2020, 2021, 2022, 2024), cztery Puchary Polski oraz dwa Superpuchary Polski.

 

W 2024 roku została rozgrywającą ŁKS Commercecon Łódź. Miała zostać w tej drużynie na drugi sezon, ale ostatecznie w sierpniu 2025 roku rozstała się z klubem. Przeniosła się do ligi greckiej, by zagrać w GS Panionios. Jak się okazało, współpraca z tym klubem zakończyła się już w styczniu.

 

"Kierownictwo sekcji siatkówki klubu Panionios ogłasza zakończenie współpracy z Marleną Kowalewską. Dziękujemy Marlenie za obecność i za wszystko co zaoferowała drużynie. Życzymy jej wszystkiego najlepszego w przyszłości" - poinformowano w komunikacie.

 

Kowalewska zmieni klub, ale najprawdopodobniej nadal będzie występowała w lidze greckiej.

