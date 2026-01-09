Nagłe rozstanie! Klub zakończył współpracę z siatkarką reprezentacji Polski
Marlena Kowalewska nie jest już siatkarką greckiego klubu Panionios. Rozgrywająca reprezentacji Polski przeszła do tej drużyny latem, po nagłym rozstaniu z ŁKS Commercecon Łódź.
Marlena Kowalewska (rocznik 1992) pochodzi z Poznania i rozpoczęła przygodę z siatkówką w tamtejszych klubach UKS Chrobry i Energetyk. W 2012 roku przeniosła się do Budowalnych Toruń, a trzy lata później dołączyła do Pałacu Bydgoszcz. W sezonie 2017/18 reprezentowała BKS Profi Credit Bielsko-Biała.
Z Bielska-Białej przeniosła się do Polic, gdzie przez sześć lat reprezentowała Chemika. Z tym klubem wywalczyła cztery tytuły mistrzyni Polski (2020, 2021, 2022, 2024), cztery Puchary Polski oraz dwa Superpuchary Polski.
W 2024 roku została rozgrywającą ŁKS Commercecon Łódź. Miała zostać w tej drużynie na drugi sezon, ale ostatecznie w sierpniu 2025 roku rozstała się z klubem. Przeniosła się do ligi greckiej, by zagrać w GS Panionios. Jak się okazało, współpraca z tym klubem zakończyła się już w styczniu.
"Kierownictwo sekcji siatkówki klubu Panionios ogłasza zakończenie współpracy z Marleną Kowalewską. Dziękujemy Marlenie za obecność i za wszystko co zaoferowała drużynie. Życzymy jej wszystkiego najlepszego w przyszłości" - poinformowano w komunikacie.
Kowalewska zmieni klub, ale najprawdopodobniej nadal będzie występowała w lidze greckiej.