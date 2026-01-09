Napastnik wraca do Polski. Wzmocni Pogoń Szczecin

Angielski, były piłkarz m.in. Piasta Gliwice, Wisły Płock, Radomiaka Radom, tureckiego Sivassporu i greckiego Atromitosu, występował na Cyprze od 2024 roku. W poprzednim sezonie tamtejszej ekstraklasy zdobył siedem bramek, a w obecnym - jedną (opuścił kilka meczów z powodu kontuzji). Dobrze spisywał się w europejskich pucharach. W sierpniu strzelił gola m.in. Legii Warszawa w eliminacjach Ligi Europy (4:1), a w grudniu trafił do siatki w spotkaniu Ligi Konferencji ze Shkendiją Tetowo (1:0).

Do polskiej ekstraklasy wraca po trzech i pół roku. Na najwyższym szczeblu w kraju rozegrał do tej pory 103 spotkania, w których zdobył 22 gole.

Przełomowym momentem w jego karierze okazał się transfer do Radomiaka latem 2020 roku. Wraz z ekipą z Radomia rok później awansował do ekstraklasy, a po kolejnych 12 miesiącach został wicekrólem strzelców z dorobkiem 18 goli.

Pogoń po 18 kolejkach ma 21 pkt i jest 10. w tabeli ekstraklasy. W sobotę rozegra z lokalnym drugoligowcem Świtem Skolwin pierwszy sparing podczas zimowych przygotowań. Na początku tygodnia, zgodnie z wieloletnią tradycją, Szczecinianie udadzą się do Belek, gdzie obozy zaplanowała większość polskich klubów. W Turcji rozegra mecze kontrolne z azerskim Turan Tovuz PK, czeskim FK Jablonec i serbskim Radunikiem Surdelica.

Po powrocie podopieczni duńskiego trenera Thomasa Thomasberga będą trenować na własnych obiektach. Pierwszy mecz drugiej części sezonu rozegrają z Motorem w Lublinie 1 lutego.