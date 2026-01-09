Pietuszewski nie może grać dla Porto. FIFA wciąż nie wydała zgody

Według ustaleń lizbońskiej telewizji CMTV, zgoda władz FIFA na grę niepełnoletniego zawodnika "oczekiwana jest w najbliższym czasie".

ZOBACZ TAKŻE: Szlagier Premier League na remis. Stracona szansa Arsenalu

Pietuszewski w związku z brakiem uprawnienia do gry przez FIFA, nie tylko nie może występować w nowym zespole, ale również trenować.

Młody polski pomocnik dotarł w środę na trwające do soboty zgrupowanie FC Porto, w którym występują też dwaj polscy obrońcy - Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Odbywa się ono w kurorcie Quinta do Lago, na południu Portugalii. 17-latek zasiądzie w piątek na trybunach stadionu Almancil, gdzie "Smoki" zmierzą się z Farense.

Młodzieżowy reprezentant Polski przeszedł do FC Porto za łączną kwotę 10 mln euro z Jagiellonii Białystok i podpisał kontrakt do 2029. Władze "Smoków" planowały podpisać czteroletnią umowę, co nie było możliwe w związku z przepisami, które w przypadku graczy niepełnoletnich dopuszczają maksymalne trzyletni okres.