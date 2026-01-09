Polak mistrzem Europy! Mamy kolejne złoto
Damian Żurek zajął pierwsze miejsce w starcie na 1000 m podczas mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim. Polak dojechał na metę z czasem 1:08.551.
Damian Żurek ze złotym medalem na 1000 m w ME w Tomaszowie Mazowieckim
Ceremonia medalowa z udziałem Damiana Żurka podczas ME w Tomaszowie Mazowieckim
W tej konkurencji startowało jeszcze dwóch Biało-Czerwonych. Piotr Michalski zajął piąte miejsce (1:09.795), a Marek Kania szóste (1:10.059).
To drugi krążek Polaków w zawodach w Tomaszowie Mazowieckim. W inauguracyjnej konkurencji tytuł wywalczyła drużyna sprinterek.
Żurek w piątkowej rywalizacji na dobrze sobie znanym torze potwierdził bardzo dobrą formę w sezonie olimpijskim. Najlepszy polski sprinter zwyciężył czasem 1.08,55, o 0,8 s lepszym od Holendra Tima Prinsa. Trzeci był Estończyk Marten Liiv - 1.09,61.
W obecnym sezonie Żurek bardzo dobrze spisuje się w Pucharze Świata. W klasyfikacji generalnej na 500 m ustępuje jedynie Amerykaninowi Jordanowi Stolzowi, a na 1000 m zajmuje trzecie miejsce za reprezentantem USA oraz nieobecnym w Tomaszowie Mazowieckim Holendrem Jenningiem De Boo.
