Polak mistrzem Europy! Mamy kolejne złoto

W tej konkurencji startowało jeszcze dwóch Biało-Czerwonych. Piotr Michalski zajął piąte miejsce (1:09.795), a Marek Kania szóste (1:10.059).

To drugi krążek Polaków w zawodach w Tomaszowie Mazowieckim. W inauguracyjnej konkurencji tytuł wywalczyła drużyna sprinterek.

Żurek w piątkowej rywalizacji na dobrze sobie znanym torze potwierdził bardzo dobrą formę w sezonie olimpijskim. Najlepszy polski sprinter zwyciężył czasem 1.08,55, o 0,8 s lepszym od Holendra Tima Prinsa. Trzeci był Estończyk Marten Liiv - 1.09,61.

W obecnym sezonie Żurek bardzo dobrze spisuje się w Pucharze Świata. W klasyfikacji generalnej na 500 m ustępuje jedynie Amerykaninowi Jordanowi Stolzowi, a na 1000 m zajmuje trzecie miejsce za reprezentantem USA oraz nieobecnym w Tomaszowie Mazowieckim Holendrem Jenningiem De Boo.

KP, PAP