Zdobywcy Pucharu Polski siatkarzy. Które kluby sięgały po to trofeum?

Pierwszą edycję Pucharu Polski siatkarzy rozegrano w 1932 roku pod nazwą Puchar Polskiego Związku Gier Sportowych, a wygrał ją ŁKS Łódź. W późniejszych latach zawody o to trofeum rozgrywano pod różnymi nazwami - Puchar Polskiego Związku Koszykówki, Siatkówki i Szczypiorniaka (1950-53), Puchar GKKF (1953-54), Puchar PZPS (1960-61), Puchar "Sportowca" (1970-79). Od 1981 roku Puchar Polski jest rozgrywany co roku i są to drugie najważniejsze, po rywalizacji o mistrzostwo Polski, rozgrywki siatkarskie w naszym kraju.

Rozgrywki o Puchar Polski na przestrzeni lat miały swoich bohaterów, nie brakowało w nich emocjonującej rywalizacji, ale również sensacyjnych rozstrzygnięć. Wśród zdobywców tego trofeum znajdziemy więc nie tylko gigantów polskiej siatkówki, ale też niespodziewanych triumfatorów.

Od kilku lat turnieje finałowe rozgrywane są w Tauron Arenie Kraków. Kilkanaście tysięcy kibiców na trybunach tworzy na każdym ze spotkań atmosferę wyjątkowego siatkarskiego święta. W finale Tauron Pucharu Polski 2025 siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla pokonali Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:1. Kto wygra w 2026 roku?

Puchar Polski w siatkówce - zdobywcy trofeum w galerii zdjęć: