Rozpaczliwy wpis byłego piłkarza Chelsea. "Zostało mi kilka dni życia"

Piłka nożna

Jeden z byłych piłkarzy Chelsea, Lamisha Musonda, po prawie dwóch latach nieobecności w mediach społecznościowych poinformował, że jest bardzo ciężko chory.

Młody mężczyzna idzie po chodniku w stronę widza, ubrany w dwukolorową koszulę i ciemne spodnie.
fot. Instagram/Lamisha Musonda
Lamisha Musonda
  • Były piłkarz Lamisha Musonda poinformował o dramatycznym stanie zdrowia
  • Przyznał, że walczy o przetrwanie
  • Przez ostatnie dwa lata przeszedł przez trudny okres
  • Grał w młodzieżowych drużynach Anderlechtu i Chelsea
  • Reprezentował Belgię w kadrze U21

Belg od jakiegoś czasu zmaga się z poważną chorobą. W związku z tym na prawie dwa lata całkowicie zniknął z życia publicznego. Teraz, po raz pierwszy od dawna poinformował o swoim stanie zdrowia. Niestety, przekazane przez niego wieści są dramatyczne.

 

ZOBACZ TAKŻE: Emocjonalny post siatkarskiego mistrza świata! "Zdiagnozowano u mnie raka"

 

"Gdy zdaję sobie sprawę, że zostało mi tylko kilka dni, zrozumiałem, że miałem przy sobie wiele osób i zawsze będę pielęgnować wspomnienia. Ostatnie dwa lata były dla mnie szczególnie trudne i trudne. Z wielkim smutkiem informuję, że walczę o powrót do zdrowia, dlatego nie ma mnie w mediach społecznościowych. Moje zdrowie jest krytyczne i teraz walczę o przetrwanie. Nie poddam się do ostatniego tchu" - napisał były sportowiec w jednym z postów na Instagramie. 

 

Musonda grał w młodzieżowych drużynach Anderlechtu i Chelsea, a także w kadrze Belgii U21. W seniorskiej karierze pomocnik bronił barw m.in. KV Mechelen, Palamos i Mazembe. W 2020 roku skończył zawodowo grać w piłkę.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Hiszpania - Turcja. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 