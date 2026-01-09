Rozpaczliwy wpis byłego piłkarza Chelsea. "Zostało mi kilka dni życia"

Belg od jakiegoś czasu zmaga się z poważną chorobą. W związku z tym na prawie dwa lata całkowicie zniknął z życia publicznego. Teraz, po raz pierwszy od dawna poinformował o swoim stanie zdrowia. Niestety, przekazane przez niego wieści są dramatyczne.

"Gdy zdaję sobie sprawę, że zostało mi tylko kilka dni, zrozumiałem, że miałem przy sobie wiele osób i zawsze będę pielęgnować wspomnienia. Ostatnie dwa lata były dla mnie szczególnie trudne i trudne. Z wielkim smutkiem informuję, że walczę o powrót do zdrowia, dlatego nie ma mnie w mediach społecznościowych. Moje zdrowie jest krytyczne i teraz walczę o przetrwanie. Nie poddam się do ostatniego tchu" - napisał były sportowiec w jednym z postów na Instagramie.

Musonda grał w młodzieżowych drużynach Anderlechtu i Chelsea, a także w kadrze Belgii U21. W seniorskiej karierze pomocnik bronił barw m.in. KV Mechelen, Palamos i Mazembe. W 2020 roku skończył zawodowo grać w piłkę.

KP, Polsat Sport