Szlagier Premier League na remis. Stracona szansa Arsenalu

Spotkanie na Emirates Stadium lidera z czwartym zespołem Premier League rozczarowało. Oba zespoły stworzyły mało klarownych sytuacji do zmiany rezultatu.

W 49. minucie zawodnik gości Florian Wirtz minął kilku przeciwników, po czym Leandro Trossard zastopował jego akcję. Po analizie VAR sędzia pozostał przy swojej pierwotnej decyzji i nie podyktował rzutu karnego.

ZOBACZ TAKŻE: "Królewscy" górą w derbach! Będzie El Clasico w finale

Liverpool zanotował dziesiąty mecz z rzędu bez porażki. Brak z różnych powodów graczy linii ataku Mohameda Salaha, Hugo Ekitike i Alexandra Isaka spowodował jednak, że drużyna miała duże problemy z tworzeniem sytuacji bramkowych. W konfrontacji z najlepszą defensywą w lidze dokładnie się to potwierdziło.

Goście przerwali passę pięciu zwycięstw Arsenalu w lidze.

Arsenal zgromadził w tabeli 49 pkt. Kolejne dwa zespoły Manchester City i Aston Villa mają po 43, a Liverpool 35 pkt.

KN, PAP