Szlagier Premier League na remis. Stracona szansa Arsenalu

Piłka nożna

Arsenal bezbramkowo zremisował u siebie z Liverpoolem w szlagierze 21. kolejki Premier League. Prowadzący w tabeli „Kanonierzy” stracili szansę na powiększenie przewagi nad najgroźniejszymi rywalami.

Piłkarze walczący o piłkę na boisku piłkarskim.
fot. PAP
Arsenal zremisował z Liverpoolem 0:0

Spotkanie na Emirates Stadium lidera z czwartym zespołem Premier League rozczarowało. Oba zespoły stworzyły mało klarownych sytuacji do zmiany rezultatu.

 

W 49. minucie zawodnik gości Florian Wirtz minął kilku przeciwników, po czym Leandro Trossard zastopował jego akcję. Po analizie VAR sędzia pozostał przy swojej pierwotnej decyzji i nie podyktował rzutu karnego.

 

ZOBACZ TAKŻE: "Królewscy" górą w derbach! Będzie El Clasico w finale

 

Liverpool zanotował dziesiąty mecz z rzędu bez porażki. Brak z różnych powodów graczy linii ataku Mohameda Salaha, Hugo Ekitike i Alexandra Isaka spowodował jednak, że drużyna miała duże problemy z tworzeniem sytuacji bramkowych. W konfrontacji z najlepszą defensywą w lidze dokładnie się to potwierdziło.

 

Goście przerwali passę pięciu zwycięstw Arsenalu w lidze.

 

Arsenal zgromadził w tabeli 49 pkt. Kolejne dwa zespoły Manchester City i Aston Villa mają po 43, a Liverpool 35 pkt.

KN, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ANGLIAARSENALLIVERPOOLPIŁKA NOŻNAPREMIER LEAGUE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Legia Warszawa - Lincoln Red Imps. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 