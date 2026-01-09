To z nimi Polacy zagrają o finał United Cup. Będzie wielki rewanż?

Biało-Czerwoni świetnie zaprezentowali się w fazie grupowej tegorocznej edycji United Cup. Iga Świątek i spółka najpierw rozprawili się z Niemcami, a następnie bez większych problemów pokonali Holendrów. Dzięki temu Polacy zajęli pierwsze miejsce w grupie i awansowali do ćwierćfinału.

W nim zmierzyli się z gospodarzami - Australijczykami. Poprzeczka poszła w górę, a awans Biało-Czerwoni zapewnili sobie dopiero po meczu miksta. Katarzyna Kawa i Jan Zieliński okazali się lepsi od Storm Hunter i John-Patricka Smitha.

United Cup. Z kim Polska zagra w półfinale?

W półfinale Polska zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. W swoim ćwierćfinale Amerykanie okazali się lepsi od Greków (2:1).



Warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie to właśnie Stany Zjednoczone i Polska rywalizowały w finale United Cup. Wtedy lepsza okazała się ekipa z Ameryki Północnej. Czy teraz dojdzie do rewanżu?



Mecz Polska - USA rozpocznie się w sobotę 10 stycznia o godzinie 07:30. Transmisja w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.