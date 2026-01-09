Hurkacz wrócił do gry po półrocznej przerwie i od razu sprawił niespodziankę, wygrywając 6:3, 6:4 z trzecim tenisistą rankingu ATP, Alexandrem Zverevem. Wrocławianin poszedł za ciosem i w drugim spotkaniu ograł Tallona Griekspoora 6:3, 7:6(4).

W ćwierćfinale Polak uległ Alexowi de Minaurowi, ale pojedynek był naprawdę pasjonujący. Zakończył się wynikiem 4:6, 6:4, 4:6,

United Cup: Hubert Hurkacz - Taylor Fritz. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

KP, Polsat Sport