United Cup: Hubert Hurkacz - Taylor Fritz. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Hubert Hurkacz - Taylor Fritz to pierwsze starcie półfinałowe w rywalizacji Polski z USA podczas United Cup. Jaki był wynik meczu Hubert Hurkacz - Taylor Fritz? Kto wygrał spotkanie Hubert Hurkacz - Taylor Fritz?

Gracz tenisa w białej koszulce wykonuje uderzenie rakietą, z piłką w powietrzu.
fot. AFP
Hurkacz wrócił do gry po półrocznej przerwie i od razu sprawił niespodziankę, wygrywając 6:3, 6:4 z trzecim tenisistą rankingu ATP, Alexandrem Zverevem. Wrocławianin poszedł za ciosem i w drugim spotkaniu ograł Tallona Griekspoora 6:3, 7:6(4).

 

W ćwierćfinale Polak uległ Alexowi de Minaurowi, ale pojedynek był naprawdę pasjonujący. Zakończył się wynikiem 4:6, 6:4, 4:6, 

Wynik meczu Hurkacz - Fritz poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał starcie Hurkacz - Fritz poinformujemy tuż po ostatniej akcji.

KP, Polsat Sport
