United Cup: Kawa/Zieliński - Hunter/Smith. Relacja live i wynik na żywo

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Storm Hunter/John-Patrick Smith to ostatnie starcie w ramach spotkania Polska - Australia w ćwierćfinale United Cup. Mecz par mieszanych zadecyduje o tym, która z reprezentacji awansuje do najlepszej czwórki imprezy.

Wcześniej bowiem rozegrane zostały dwa starcia singlowe. Iga Świątek bardzo pewnie pokonała Mayę Joint, natomiast Hubert Hurkacz po niezwykle emocjonującym pojedynku uległ Alexowi de Minaurowi.

Duet Kawa/Zieliński dotychczas ma na swoim koncie dwa mecze w United Cup. Nasi rodacy zwyciężyli nad Niemcami Alexandrem Zverevem i Laura Siegemund oraz Holendrami Demi Schuurs i Davidem Pelem.

W trzech dotychczasowych edycjach United Cup Biało-Czerwoni nigdy nie odpadli przed półfinałem. W 2023 dotarli właśnie do TOP 4, natomiast w dwóch poprzednich sezonach wystąpili w finale. W 2024 ulegli Niemcom, natomiast przed rokiem musieli uznać wyższość Amerykanów.

