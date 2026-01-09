United Cup: Kawa/Zieliński - Hunter/Smith. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakTenis

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Storm Hunter/John-Patrick Smith to starcie w ramach spotkania Polska - Australia podczas United Cup. Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Storm Hunter/John-Patrick Smith na Polsatsport.pl.

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Storm Hunter/John-Patrick Smith to ostatnie starcie w ramach spotkania Polska - Australia w ćwierćfinale United Cup. Mecz par mieszanych zadecyduje o tym, która z reprezentacji awansuje do najlepszej czwórki imprezy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Pogromczyni Świątek wycofała się z Australian Open. "Niestety"

 

Wcześniej bowiem rozegrane zostały dwa starcia singlowe. Iga Świątek bardzo pewnie pokonała Mayę Joint, natomiast Hubert Hurkacz po niezwykle emocjonującym pojedynku uległ Alexowi de Minaurowi.

 

Duet Kawa/Zieliński dotychczas ma na swoim koncie dwa mecze w United Cup. Nasi rodacy zwyciężyli nad Niemcami Alexandrem Zverevem i Laura Siegemund oraz Holendrami Demi Schuurs i Davidem Pelem.

 

W trzech dotychczasowych edycjach United Cup Biało-Czerwoni nigdy nie odpadli przed półfinałem. W 2023 dotarli właśnie do TOP 4, natomiast w dwóch poprzednich sezonach wystąpili w finale. W 2024 ulegli Niemcom, natomiast przed rokiem musieli uznać wyższość Amerykanów.

 

United Cup: kto zagra w półfinale?

