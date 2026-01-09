United Cup: Kawa/Zieliński - Hunter/Smith. Skrót meczu (WIDEO)

Jakub ŻelepieńTenis

Katarzyna Kawa i Jan Zieliński zapewnili reprezentacji Polski awans do półfinału United Cup. W mikście pokonali parę Storm Hunter/John-Patrick Smith 2:0 (6:4, 6:0). Zobacz skrót meczu Kawa/Zieliński - Hunter/Smith poniżej.

Tenisista z rakietą i uśmiechem na twarzy, obok niego tenisistka z rakietą, oboje radośnie patrzą w stronę obiektywu.
fot. AFP
Wcześniej Iga Świątek pewnie pokonała Mayę Joint 6:1, 6:1, a Hubert Hurkacz przegrał z Alexem de Minaurem 4:6, 6:4, 4:6.

 

Kadrę Biało-Czerwonych uzupełniają Katarzyna Piter i Daniel Michalski. Kapitanem jest Mateusz Terczyński, na co dzień członek sztabu trenerskiego Hurkacza.

 

Rywalem Polaków w półfinale będą broniący tytułu Amerykanie. W ostatniej edycji turnieju Biało-Czerwoni przegrali w nimi w finale. Z kolei rok wcześniej w decydującym spotkaniu musieli uznać wyższość Niemców.

 

Drugą parę półfinałową tworzą Belgowie i Szwajcarzy. 

