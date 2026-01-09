Polacy idą jak burza w tegorocznej edycji United Cup i chcą co najmniej powtórzyć wyczyn sprzed roku, kiedy dotarli do finału. Wówczas w decydującym starciu ulegli Stanom Zjednoczonym, które tym razem będą rywalem naszej reprezentacji w półfinale.

Zapowiada się zatem frapujące widowisko. Polacy w fazie grupowej pewnie uporali się z Niemcami oraz Holendrami. Swoje zrobili Iga Świątek i Hubert Hurkacz, a na dokładkę wygrane dorzucili Katarzyna Kawa i Jan Zieliński w mikście.

Ćwierćfinał z Australią miał nieco inny przebieg. O ile Świątek nie dała szans i pewnie zwyciężyła Mayę Joint, tak Hurkacz napotkał problemy przeciwko Alexowi de Minaurowi. Porażka oznaczała, że losy awansu rozstrzygnęły się dopiero w mikście, co stanowiło nowość dla Kawy i Zielińskiego. Ci jednak spisali się wyśmienicie i pokonali Storm Hunter oraz Johna-Patricka Smitha.

Tym samym Biało-Czerwoni powalczą o trzeci w historii awans do finału United Cup, podobnie jak USA. Oba zespoły rywalizowały ze sobą w ubiegłorocznym finale i lepsi okazali się Amerykanie, którzy wygrali także premierową edycję w 2023 roku. Warto podkreślić, że dla Polaków to również szansa na trzeci finał z rzędu. Dwa lata temu ulegli w nim Niemcom.

Kibice już teraz mogą zacierać ręce na pojedynki Igi Świątek z Coco Gauff oraz Huberta Hurkacza z Taylorem Fritzem. W akcji ujrzymy również nasz eksportowy mikst.

Gdzie obejrzeć meczu Polska - USA? O której godzinie?

Transmisja meczu Polska - USA w sobotę 10 stycznia od godz. 7:30 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

