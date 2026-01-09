Ważne zwycięstwo AWM Arki Gdynia. Co za powrót!

Koszykówka

AMW Arka Gdynia - grająca bez trzech podstawowych zawodników - pokonała Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 94:86 w piątkowym meczu ORLEN Basket Ligi.

Dwóch koszykarzy w akcji na boisku, jeden prowadzi piłkę, drugi go kryje.
fot. PAP
AMW Arka Gdynia – Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń

Zdecydowanie lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy mogli liczyć głównie na Damiana Kuliga i Noaha Thomassona - po trójce tego drugiego różnica wzrosła do dziewięciu punktów.

 

Rywalizację rzutami z dystansu starali się nawiązać Filip Kowalczyk i Jarosław Zyskowski. Ostatecznie po 10 minutach było jednak 23:29.

 

W drugiej kwarcie AMW Arka znowu się zbliżała - po trójce Courtneya Rameya przegrywała tylko dwoma punktami. Po kolejnym rzucie Kowalczyka Gdynianie wychodzili na prowadzenie! Teraz goście mieli spore problemy z zatrzymaniem rywali. Ostatecznie m. in. dzięki rzutom wolnym Jakuba Garbacza pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 53:46. 

 

Zaraz po przerwie zespół trenera Srdjana Suboticia zbliżał się na dwa punkty po zagraniach Damiana Kuliga czy Noaha Thomassona. Nieźle reagowali jednak na to zarówno Courtney Ramey, jak i Luke Barrett. Po późniejszej trójce Filipa Kowalczyka gospodarze prowadzili siedmioma punktami. Między innymi dzięki trafieniu Jakuba Garbacza po 30 minutach było 77:68.

 

W czwartej kwarcie po następnych rzutach Jarosława Zyskowskiego różnica wzrosła do 11 punktów. Aljaz Kunc jeszcze na to odpowiadał, ale to ciągle było za mało! W ważnych momentach skuteczni byli chociażby Ramey, Okauru oraz Barrett. Ostatecznie osłabiony zespół trenera Mantasa Cesnauskisa wygrał 94:86.

 

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Mike Okauru z 18 punktami, 5 zbiórkami i 3 asystami. Noah Thomasson zdobył dla gości 21 punktów i 6 asyst.

 

 

ORLEN Basket Liga - 15. kolejka

AMW Arka Gdynia – Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 94:86 (23:29, 30:17, 24:22, 17:18)

 

AMW Arka: Mike Okauru 18, Filip Kowalczyk 17, Luke Barrett 15, Jarosław Zyskowski 15, Jakub Garbacz 14, Courtney Ramey 13, Adam Hrycaniuk 2;

 

Arriva Lotto Twarde Pierniki: Noah Thomasson 21, Aljaz Kunc 18, Damian Kulig 11, Adam Brenk 10, Tayler Persons 10, Aleksandar Langović 8, Mateusz Szlachetka 8, Arik Smith 0, Paweł Sowiński 0.

PLK.PL
