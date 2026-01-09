Wielka chwila Kane'a. To jego 500. gol

37-letni Kane strzelił gola w pierwszej tercji czwartkowego spotkania w Detroit, a następnie osiągnął granicę 500 trafień, posyłając krążek do pustej siatki na niecałe cztery minuty przed końcem.

Zajmuje szóste miejsce pod względem liczby goli wśród aktywnych graczy NHL, a także piątym urodzonym w USA hokeistą, który osiągnął ten pułap.

Pozostałe trafienia dla gospodarzy zanotowali J.T. Compher oraz Szwedzi Axel Sandin-Pellikka i Lucas Raymond. Jedynego gola dla gości strzelił Jake DeBrusk.

Red Wings wygrali drugi mecz z rzędu. Mają 56 punktów i zajmują trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej. Canucks zanotowali piątą kolejną porażkę. Z dorobkiem 37 punktów plasują się na 15. pozycji na Zachodzie.

W czwartek zwycięstwa odnieśli także liderzy obu konferencji. Prowadzący na Wschodzie Carolina Hurricanes wygrali u siebie z Anaheim Ducks 5:2.

Ekipa z Raleigh triumfowała w trzecim spotkaniu z rzędu. Ma 57 punktów, tylko o jeden więcej niż plasujący się za nimi w Konferencji Wschodniej Montreal Canadiens i Red Wings. Ducks, notujący serię ośmiu porażek, mają 45 punktów, co daje im 10. miejsce na Zachodzie.

Najlepszym zespołem w lidze pozostają dominujący na Zachodzie Colorado Avalanche. W czwartek drużyna z Denver pokonała u siebie Ottawa Senators aż 8:2 i ma już 71 punktów. „Senatorowie” przegrali trzeci mecz z rzędu. Mają 45 punktów i zajmuje 15. miejsce na Wschodzie.

