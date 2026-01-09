Wielki triumf polskich tenisistów! Jest awans do półfinału United Cup

Piątek dla kibiców tenisa w naszym kraju stał pod znakiem meczu Polska - Australia w ćwierćfinale United Cup. Po spotkaniach singlowych był remis 1:1. Iga Świątek pokonała bowiem bardzo pewnie Mayę Joint, natomiast Hubert Hurkacz po niezwykle emocjonującym i wyrównanym starciu uległ Alexowi de Minaurowi.

O awansie do najlepszej czwórki imprezy decydował zatem mikst. W nim wystąpili Katarzyna Kawa i Jan Zieliński oraz Storm Hunter i John-Patrick Smith. W premierowym secie zadecydowało jedno przełamanie. Jego autorami byli Biało-Czerwoni, którzy odskoczyli na 3:2, a następnie dowieźli korzystny rezultat do końca partii (6:4).

W drugiej odsłonie zmagań Kawa i Zieliński poszli za ciosem. Całkowicie przejęli inicjatywę i zdominowali wydarzenia na korcie. Hunter i Smith nie byli w stanie zapisać na swoje konto nawet jednego gema. Polacy zwyciężyli 6:0 i zapewnili naszej drużynie narodowej miejsce w półfinale turnieju, gdzie rywalami będą Amerykanie.

Biało-Czerwoni nieprzerwanie, od kiedy rozgrywany jest United Cup, meldują się w najlepszej czwórce. W pierwszej edycji, w 2023, odpadli na tym etapie, z kolei w ostatnich dwóch sezonach docierali do finału, w którym jednak musieli uznać wyższość przeciwników: odpowiednio Niemiec i Stanów Zjednoczonych.

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Storm Hunter/John-Patrick Smith 2:0 (6:4, 6:0)

Skrót meczu Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Storm Hunter/John-Patrick Smith: