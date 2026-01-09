Wysoka kara dla siatkarki! Uderzyła koleżankę z drużyny

Do zdarzenia, za które ukarano Turczynkę, doszło w grudniu 2025 roku, podczas meczu 12. kolejki Sultanlar Ligi pomiędzy Besiktasem a Aydin Buyuksehir Belediyesporem. Po ostatniej piłce tie-breaku, przegranego przez zespół ze Stambułu 14:16, Zeynep Sude Demirel najpierw uderzyła w rękę, a następnie popchnęła swoją koleżankę z drużyny, Margaritę Kuriło. Przed większą awanturą uchroniły obie panie pozostałe zawodniczki "Czarno-Białych", które odciągnęły środkową od Rosjanki.

Władze ligi nie pozostawiły tego zachowania bez konsekwencji. Jak podaje TRT Spor, na Zeynep Sude Demirel została nałożona kara finansowa w wysokości 400 tysięcy lir tureckich (prawie 34 tysięcy złotych).

Po 14 kolejkach drużyna Besiktasu ma na koncie 17 punktów i zajmuje 9. miejsce w ligowej tabeli. Belediyespor, z 12 "oczkami", plasuje się o jedną pozycję niżej.

W obu drużynach występują polskie siatkarki. Barw Besiktasu broni Julia Szczurowska, a Aydin Buyuksehir Belediyesporu - Martyna Grajber-Nowakowska i Aleksandra Rasińska.